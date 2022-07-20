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【周末好去處】南豐作坊重塑旗下Fabrica X零售體驗店 7月至10月舉辦「海洋塑膠回收工作坊」讓市民親身感受環保回收

理財智慧 15:46 2022/07/20

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南豐紗廠（The Mills）是南豐集團於香港的地標式活化保育項目，而作為其創新的主要支柱，南豐作坊（The Mills Fabrica）致力推動融合科技與時尚的可持續紡織科技（Techstyle）和農業食品科技（Agrifood tech），以創造正面社會效益。為進一步實踐有關願景，南豐作坊重塑旗下零售店Fabrica X，將其結合零售、教育和體驗式學習三個核心，帶來嶄新的可持續零售體驗。除了購物外，同時能透過以可持續發展為主題的期間限定展覽及互動工作坊，啟發消費者和參觀者一同展開更具環保意識的生活方式。

同場加映：【溫股知新】恒指處於關鍵位 七小福再同你睇

本季度，Fabrica X將以海洋垃圾和塑料回收作為主題，率先登場是一系列時尚科技品牌，包括Resolar、OCIN、W;nk Atelier和Rising Lotus，他們都倡導通過回收塑膠和升級再造，以解決時尚界對有害原生塑料依賴的情況。各式產品從運動休閒服、泳裝到日常配飾等，為顧客提供環保購物選擇。享受生活的同時，亦為循環經濟作出貢獻，將海洋和本應被送往堆填區的廢物，轉化成衣櫃裡永續的時尚單品。

此外，Fabrica X亦將會聯乘合作夥伴Ocean Material於7月14日至10月4日期間舉辦「海洋塑膠回收工作坊」。參加者可嘗試使用不同小型回收機器，通過革新技術將塑膠廢料加工變成碎片，並繼而變成有價值的新產品，例如花盆、梳子、鎖匙扣等等。透過互動體驗，寓學習於娛樂，親身感受環保回收、升級再造背後的意義。

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責任編輯：羅浩濂

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