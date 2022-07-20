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【網上超市】西營盤居民愛用網上超市　零食飲品有機菜極速到府

商業 15:46 2022/07/20

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網上超市pandamart發表統計，客人購買最多的包括：「飲品」，「新鮮食品」和「零食及脆片」。(資料圖片)

疫情以來改變港人的購買習慣，網上超市愈來愈普及，foodpanda的網上超市pandamart發表統計，客人購買最多的包括：「飲品」，「新鮮食品」和「零食及脆片」。

數碼港夥貨品編碼協會　連繫初創研「貿易融資」及「智能營運」應用

據foodpanda數據顯示，2022年一月至六月期間，最多訂單的產品類別為「飲品」，「新鮮食品」和「零食及脆片」則緊隨其後。與去年同期相比，2022第二季新鮮食材的需求並上升119%，其中本地有機食材和新鮮蔬菜的訂單數量亦急升，分別增加370%和73%。對比去年第二季，pandamart在過去一年營業額錄得53%增長。而pandamart下單後最快10分鐘即可收到貨品，反映香港人習慣「快商務」服務。當中港島西營盤區的訂單金額，較去年同期相比錄得144%增幅。

港人疫下WFH或在家煲劇，零食必不可少，在2022上半年pandamart排名統計中，零食類三甲分別為「熱浪」薯片、「雜菜薯條」以及「明星麵童星點心麵雞肉味」。而酷熱天氣提早出現，亦令雪糕和甜品的訂單更錄得100%增長，雪糕及甜品三甲分別為「沖繩鹽味雪糕」、「豆腐親子原味豆腐雪糕」及「香草味杯裝雪糕」。至於新鮮食品的有機食材中，就以「有機黃金水果栗米」、「有機茄子」及「有機長青瓜」最受歡迎。

推兩週年優惠

為慶祝pandamart推出兩週年，新用戶於即日起至7月31日，首張生活百貨訂單買滿HK$150，輸入優惠碼「NEW40」即享6折優惠。中西區用戶即日起至2022年7月31日，現有用戶凡於pandamart購物滿HK$200只需輸入「2YEARS」即可享有7折優惠，而新用戶首張生活百貨訂單滿HK$150使用「2YEARS80」即可減HK$80。新舊用戶均同樣享有中環及西營盤pandamart免運費優惠（受條款及細則約束）。另由即日起至7月31日逢星期五至日，凡於pandamart購買生活百貨滿HK$200，只需輸入「ICECREAM」即減HK$40，每週優惠碼名額5,000個，先到先得，送完即止。凡購買冰凍酒品滿HK$400，輸入「WINE」便可享有88折優惠。

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責任編輯:王浩賢

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