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【滙豐控股5】歐洲央行或加息半厘 滙豐升近1%渣打升3%

股樓投資 18:37 2022/07/20

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歐洲央行周四（21日）將宣布議息決策，隨著歐元區通脹壓力上升溫，歐洲央行除有機會作出近11年首次加息，市傳委員亦將討論加息高達半厘的可能性。憧憬加息利好淨利息收益，本港兩大國際銀行股今日同時造好，其中滙豐控股(00005)上升0.9%收報49.25元，渣打集團(02888)大升3%收報55元。

藥明康德斥14億美元 新加坡建研發基地  詳情請看【下一頁

【青姐話】唔殘唔彈 似有期盼

另外滙豐公布，將在8月1日公布中期業績，屆時將考慮會否派中期息 。公司昨日再在英國回購約159.35萬股，每股作價5.194至5.24英鎊，總值約8,319萬英鎊即約7,838.7萬元）。同日在香港聯交所再回購165.88萬股，每股作價48.25至48.95元，總值約8,077.9萬元。滙豐早前公布，計劃不遲於8月31日斥資最多10億美元回購普通股。

【下半年部署】中金預測7股上半年績勝預期 另看好3大板塊延續盈利增長  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

滙豐控股（00005） 港股

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