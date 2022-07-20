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【ET講股通】孫運喜：50天綫較量（附time code）（第二版︰加入文字內容）

股市 18:19 2022/07/20

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港股跟隨美股造好，今早最高見21111點，尾市未能企穩2萬1關口，暫報20957點，升296點或1.44%，成交偏淡僅732億元。恒生科技指數則升2%，暫報4600點。ATM造好，阿里巴巴 （09988） 升逾3%、騰訊 （00700） 升逾2%、美團 （03690） 更升近4%；進行回購的商湯 （00020） 反彈近9%；理想汽車 （02015） 逆市挫逾6%。恒指正於50天綫爭持，iMoney主編孫運喜（Ricky）3時45分於《ET講股通》為你分析大市走向。

Time code
00：15 - 港股今日市況速覽
01：01 - 科網股撐市  ATM齊造好、內房勢弱 
03：01 - 恒指受制50天線   好淡角力未能突破
04：45 - 美國業績期開始   銀行股率先公布業績
06：40 - 外匯市場重點一：歐元重要經濟體意大利政局不穩          
08：42 - 外匯市場重點二：星期四歐洲央行議息  
09：42 - 外匯市場重點三：北溪一號21號重新輸氣未有定局 
12：55 - 觀眾問股：中信國際電訊 （01883） 點睇長期持貨收息？ 美國加息會否大跌？咩位買好？
19：15 - 觀眾問股：耐世特 （01316） 幾錢可入？　上望位及止蝕位？
23：25 - 觀眾問股：宏利金融－S （00945） 走勢點睇？  咩位可買入上望及止蝕位？
27：15 - 港股收市市況速報
28：51 - 潛力股推介：海豐國際 （01308）

立即收看：https：//video.hket.com/video/3307203

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

**重溫【開市追揸沽】內地GDP遜預期   爛尾樓風波點收科？**

責任編輯：霍耀堂

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港股高開，一度重上21000關，其後升幅收窄，恒指全日升229點，收報20890點，大市總成交893億元。《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，港股升市全面，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、騰訊 （00700） 、中銀香港 （02388） 皆報升，內銀、內險亦有好表現，惟內房股續弱勢。

初步看，大市續處爭持格局，於50天綫水平（現處於21031點）較量。市場除了繼續靜待下周聯儲局會議，亦緊盯外圍變動：

一、美股昨晚表現亮麗，主因美股次季業績表現理想，未受累通脹及經濟情況，令投資者重燃希望；

二、歐洲局勢左右外滙市場，包括：（1）意大利政局動盪，總理擬辭職；（2）歐洲央行周四議息，加息0.5厘的預期升溫；（3）北溪1號的維修期明天屆滿，關注俄羅斯會否重新向歐洲輸氣。若消息不利歐元，則美滙指數勢轉升，不利環球資產市場表現。

根據美銀美林調查，基金經理普遍對前景悲觀，持股水平降至2008年10月以來最低，持現金水平更升至20年來最高的6%。

展望後市，緊盯歐洲三大事件發展，以及下周儲局議息，恒指料續在50天綫水平爭持。

潛力股可留意海豐國際 （01308） ，股價升1.3%至26.65元，主因：（1）航運板塊表現強勢；（2）技術走勢呈標準頭肩底。部署上，可待回試後抽後吸納，目標看29元、30元。

【「ET講股通」問股環節，包括︰中信國際電訊、耐世特、宏利金融。立即觀看

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欄名 : ET講股通

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