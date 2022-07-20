【ET講股通】孫運喜：50天綫較量（歡迎觀眾留言問股）（第二版︰加入文字內容）

港股跟隨美股造好，今早最高見21111點，尾市未能企穩2萬1關口，暫報20957點，升296點或1.44%，成交偏淡僅732億元。恒生科技指數則升2%，暫報4600點。ATM造好，阿里巴巴 （09988） 升逾3%、騰訊 （00700） 升逾2%、美團 （03690） 更升近4%；進行回購的商湯 （00020） 反彈近9%；理想汽車 （02015） 逆市挫逾6%。恒指正於50天綫爭持，iMoney主編孫運喜（Ricky）3時45分於《ET講股通》為你分析大市走向。

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**重溫【開市追揸沽】內地GDP遜預期 爛尾樓風波點收科？**

責任編輯：霍耀堂

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港股高開，一度重上21000關，其後升幅收窄，恒指全日升229點，收報20890點，大市總成交893億元。《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，港股升市全面，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、騰訊 （00700） 、中銀香港 （02388） 皆報升，內銀、內險亦有好表現，惟內房股續弱勢。

初步看，大市續處爭持格局，於50天綫水平（現處於21031點）較量。市場除了繼續靜待下周聯儲局會議，亦緊盯外圍變動：

一、美股昨晚表現亮麗，主因美股次季業績表現理想，未受累通脹及經濟情況，令投資者重燃希望；

二、歐洲局勢左右外滙市場，包括：（1）意大利政局動盪，總理擬辭職；（2）歐洲央行周四議息，加息0.5厘的預期升溫；（3）北溪1號的維修期明天屆滿，關注俄羅斯會否重新向歐洲輸氣。若消息不利歐元，則美滙指數勢轉升，不利環球資產市場表現。

根據美銀美林調查，基金經理普遍對前景悲觀，持股水平降至2008年10月以來最低，持現金水平更升至20年來最高的6%。

展望後市，緊盯歐洲三大事件發展，以及下周儲局議息，恒指料續在50天綫水平爭持。

潛力股可留意海豐國際 （01308） ，股價升1.3%至26.65元，主因：（1）航運板塊表現強勢；（2）技術走勢呈標準頭肩底。部署上，可待回試後抽後吸納，目標看29元、30元。

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