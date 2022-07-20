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【大行報告】電動車逆市跑輸、理想汽車走低7%　瑞信：內地7月電動車銷售料按月僅為持平、訂單走弱歸咎兩原因

股市 15:58 2022/07/20

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瑞信：內地7月電動車銷售按月僅為持平、歸咎兩原因

瑞信表示，經與汽車經銷商的渠道考查，內地7月首半個月電動車銷售按月僅為持平。不過，即使近期電動車銷售走弱，瑞信認為只是因天氣太熱，以及高收入家庭外出渡假所致，故依然看好電動車前景。

電動車今日逆市走低，理想 （02015） 跌7%，小鵬 （09868） 跌2.6%，創一個月低，蔚來 （09866） 跌2%，比亞迪 （01211） 跌1%。

瑞信指，大多電動車製造商均享有多逾4周的在手訂單，其中，比亞迪、廣汽 （02238） 埃安、吉利 （00175） 幾何汽車均錄得正面連續增長，相反，小鵬、理想、哪吒汽車、零跑汽車卻錄得訂單連續下跌。而蔚來交付量則按月稍升，管理層表示受惠ET7帶動，7月交付量料再創新高。

小鵬全面減價最少五千人幣

為了提升銷量，小鵬在7月中旬宣布全面減價5000至1萬元人民幣，汽車經銷商指這有效推升銷量，而小鵬為內地今年首間電動車企減價促銷。另外，該行引述汽車經銷商指，蔚來的ET7及ET5房車享有4及8個月的等待名單，而ES8、ES6、EC6則只有1個月的訂單積壓。

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