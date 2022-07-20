【澳門疫情】澳門賭場7.23起有限度開放　工商業場所恢復有限度營運、市民可原區散步放狗

▲ 【澳門疫情】澳門工商業場所7.23起有限度營運 衛生局：賭場可有限度開放

澳門自7月11日起停市，僅保持民生必須行業營運，令澳門賭場兩年多來再次全面暫停營業。澳門政府周三（20日）公布，從7月23日凌晨起至30日凌晨，其他工商業活動的公司或場所可有限度營運，但多個娛樂場所繼續暫停，公告未有點名賭場營運安排。澳門衛生局局長羅奕龍其後在記者會表示，當地賭場可在「鞏固期」有限度開放，需符合嚴格防疫措施。

羅奕龍表示，賭場恢復營運前必須徹底清潔消毒環境和物件，而且同一時間不可有超過50%人員上班，除非可安排「單人單間」或涉及飲水等短暫行為，員工在其他情況不能有進食等不佩戴口罩的活動。

澳門列出多個可有限度營運的行業 「可散步、溜狗」

據澳門政府下午公告，除了維持社會必要運作及居民生活所需的公司或場所繼續正常營運，其他從事工商業活動的公司或場所在遵守衛生當局的防疫指引要求的前提下可有限度營運，當局列出可以營運的行業包括：

1）提供水、電、天然氣、燃料、電信、公共交通、垃圾收集等基本公共服務，以及酒店住宿、清潔衛生、物業管理、批發及運輸生活物資等維持社會必要運作所需的服務的公司或實體；

2）街市、超級市場、餐廳、飲料場所、飲食場所、藥房、衛生護理場所等維持居民生活所需的場所；

3） 經主管部門例外批准的公司、實體或場所，但托兒所、購物中心內的店鋪，以及樓宇的室內裝修工程仍須暫停營運。

澳門當局又指，市民如非工作必要不應跨區活動，但可在原區進行有限度的散步和溜狗活動，期間仍須避免聚集，以及戴好KN95或以上標準的口罩。

另外，電影院、戲院、室內遊樂場、遊戲機及電子遊戲室、網吧、桌球室、保齡球場、蒸汽浴室、按摩院、美容院、健身院、健康俱樂部、卡拉OK場所、酒吧、夜總會、的士高、舞廳、歌舞廳及向公眾開放的泳池則繼續關閉。

在7月23日至7月29日期間，理髮店在遵守澳門衛生當局防疫指引的前提下可有限度運營。

澳門政府最新更新，周二（19日）新增10例確診病例，均為本地確診病例，另有8例無症狀感染者。自6月18日起，澳門累計有1783例新冠病毒感染個案。

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記者：葉志偉