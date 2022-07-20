【澳門疫情】澳門工商業場所周六起有限度營運　未提及賭場安排

澳門政府最新公布，自7月23日零時至7月30日零時，除維持社會必要運作及居民生活所需的公司或場所繼續正常運營外，其他從事工商業活動的公司或場所可有限度運營，但市場最關心的賭場則仍未提及有關安排。澳門要求所有人員繼續留在住所，但因工作、購物，又或其他緊急或必要的原因需外出者除外；外出時不能聚集且須佩戴口罩，成年人須佩戴KN95或以上標準的口罩，未成年人不具備條件時可佩戴其他標準的口罩。

澳門可有限度營運場所包括，1）提供水、電、天然氣、燃料、電信、公共交通、垃圾收集等基本公共服務，以及酒店住宿、清潔衛生、物業管理、批發及運輸生活物資等維持社會必要運作所需的服務的公司或實體；2）街市、超級市場、餐廳、飲料場所、飲食場所、藥房、衛生護理場所等維持居民生活所需的場所；3） 經主管部門例外批准的公司、實體或場所。但托兒所、購物中心內的店鋪，以及樓宇的室內裝修工程仍須暫停營運。

澳門新增18宗確診個案

另外，電影院、戲院、室內遊樂場、遊戲機及電子遊戲室、網吧、桌球室、保齡球場、蒸汽浴室、按摩院、美容院、健身院、健康俱樂部、卡拉OK場所、酒吧、夜總會、的士高、舞廳、歌舞廳及向公眾開放的泳池則繼續關閉。

澳門政府公布周二（19日）發現18宗新冠病毒陽性個案，當中13宗在紅碼區和醫學觀察酒店發現，其餘5宗屬社區中發現個案，自6月18日起，澳門累計有1783例新冠病毒感染個案。澳門最新公布，今日早上8時將啟動第12輪全民核酸檢測。

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記者：葉志偉