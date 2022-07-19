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香港書展│書展期間特別交通安排　8條特別過海巴士路線

宏觀解讀 17:30 2022/07/19

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香港書展開鑼，有意到灣仔會展參加書展嗅嗅書香感染文化氣息，支持本地文化產業，要留意特別交通安排了。運輸署表示，將於7月22日及23日延長開放時間，並開辦8條特別過海巴士路線。

路線 目的地 上客點 服務時間 班次 車資（港幣）

新巴／九巴

第111R號線

 觀塘裕民坊公共運輸交匯處 博覽道會展二期外 晚上10時至11時 20分鐘一班，共4班 18.4元

新巴／九巴

第148R號線

 青衣（長安） 博覽道會展二期外 晚上10時至11時 20分鐘一班，共4班 26.9元

新巴／九巴

第191R號線

 將軍澳康城站公共運輸交匯處 博覽道會展二期外 晚上10時至11時 20分鐘一班，共4班 26.9元

九巴

第134R號線

 荃灣灣景花園 菲林明道香港萬麗海景酒店外 晚上10時至11時 30分鐘一班，共3班 26.9元

九巴

第603R號線

 安泰（西） 菲林明道香港萬麗海景酒店外 晚上10時30分至11時 30分鐘一班，共2班 22.1元

九巴

第178R號線

 聯和墟 菲林明道香港萬麗海景酒店外 晚上10時50分（只設1班） 只設1班 43.3元

九巴

第108R號線

 啟業 會展站公共運輸交匯處 晚上10時至11時 30分鐘一班，共3班 18.4元

九巴

第168R號線

 元朗（西） 會展站公共運輸交匯處 晚上10時30分至10時50分 20分鐘一班，共2班 38.3元

 

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撰文 : 賴婉君 責任編輯

文娛藝術 運輸 服務 元朗 將軍澳 交通
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