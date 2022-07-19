香港書展│書展期間特別交通安排 8條特別過海巴士路線
宏觀解讀 17:30 2022/07/19
香港書展開鑼，有意到灣仔會展參加書展嗅嗅書香感染文化氣息，支持本地文化產業，要留意特別交通安排了。運輸署表示，將於7月22日及23日延長開放時間，並開辦8條特別過海巴士路線。
|路線
|目的地
|上客點
|服務時間
|班次
|車資（港幣）
|
新巴／九巴
第111R號線
|觀塘裕民坊公共運輸交匯處
|博覽道會展二期外
|晚上10時至11時
|20分鐘一班，共4班
|18.4元
|
新巴／九巴
第148R號線
|青衣（長安）
|博覽道會展二期外
|晚上10時至11時
|20分鐘一班，共4班
|26.9元
|
新巴／九巴
第191R號線
|將軍澳康城站公共運輸交匯處
|博覽道會展二期外
|晚上10時至11時
|20分鐘一班，共4班
|26.9元
|
九巴
第134R號線
|荃灣灣景花園
|菲林明道香港萬麗海景酒店外
|晚上10時至11時
|30分鐘一班，共3班
|26.9元
|
九巴
第603R號線
|安泰（西）
|菲林明道香港萬麗海景酒店外
|晚上10時30分至11時
|30分鐘一班，共2班
|22.1元
|
九巴
第178R號線
|聯和墟
|菲林明道香港萬麗海景酒店外
|晚上10時50分（只設1班）
|只設1班
|43.3元
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九巴
第108R號線
|啟業
|會展站公共運輸交匯處
|晚上10時至11時
|30分鐘一班，共3班
|18.4元
|
九巴
第168R號線
|元朗（西）
|會展站公共運輸交匯處
|晚上10時30分至10時50分
|20分鐘一班，共2班
|38.3元
撰文 : 賴婉君 責任編輯