  • 33°C
香港時間 : 2022720日 (三) 16:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MIRROR】 MIRROR 12子齊集銅鑼灣時代廣場　與BABY MIRROR見面　公眾最快周四可以入場打卡（多圖）

Hot Talk 15:23 2022/07/20

分享：

分享：

【MIRROR】 MIRROR 12子齊集銅鑼灣時代廣場　與BABY MIRROR見面　公眾最快周四可以入場打卡（多圖）

電訊盈科 （00008） 旗下付費音樂服務平台MOOV聯乘人氣男子組合MIRROR的「BABY MIRROR WE ARE」主題活動日前在銅鑼灣時代廣場正式揭幕，為期三個多星期的活動為MIRROR於7月底舉辦的首次紅館演唱會造勢。

據了解，MIRROR 12子亦於早前抽空到現場，穿梭於《BABY MIRROR Photo Zone》及《BABY MIRROR Pop-up Store》之中，逐一為歌迷解構所有打卡位外，同時超模上身大擺甫士盡情打卡拍照，而首次於線下看到所有獨家發售的BABY MIRROR限定精品的成員們更興奮得童心大發。

緊接來到二樓《BABY MIRROR Photo Zone》MIRROR坦言十分興奮，更不約而同地表示這是首次看到BABY MIRROR限量精品，並即場親手揀選BABY MIRROR粒粒公仔放進迷你粒粒樽。

MIRROR 12子銅鑼灣時代廣場

    點擊圖片放大
    +7
    +6

公眾鏡粉最快周四早上10時可以入場

MIRROR表示BABY MIRROR是幕後團隊花了很多時間及心血構思、設計、溝通所製作出的成果，每個迷你粒粒公仔均精巧細緻，盡顯每個成員的個人特色。

今次銅鑼灣時代廣場「BABY MIRROR WE ARE」分設「MIRROR Official Fan Club會員專享優先場次」及公眾場次，各位MIRO最快即日起可以入場參觀，而非會員的鏡粉最快周四（21日）早上10時可以入場。

活動時間表：

MIRROR Official Fan Club會員專享優先場次】
BABY MIRROR Photo Zone 及 BABY MIRROR Pop-up Store

活動日期：即日至 2022年7月20日
時間：早上10時正至晚上10時正

地點：銅鑼灣時代廣場地面露天廣場及二樓中庭

【公眾場次】
BABY MIRROR Photo Zone 及 BABY MIRROR Pop-up Store
活動日期：2022年7月21日至2022年8月8日
時間：早上10時正至晚上10時正地點：銅鑼灣時代廣場地面露天廣場及二樓中庭

*Pop-up Store及Photo Zone入場人士均須於網上預約取籌。（詳情請參閱：https：//qrstud.io/cg4jx78）

BABY MIRROR Pop-up Store & BABY MIRROR Photo Zone 入場門票開放登記時間表：

開放預約日期 開放預約時間 可預約日子
2022年7月19日 下午3時 【公眾場次】2022年7月25日 - 2022年7月31日
2022年7月26日 下午3時 【公眾場次】2022年8月1日 - 2022年8月8日

【石Sir一周前瞻及異動】金風科技、兗礦能源及兗煤澳大利亞

相關文章：

【MIRROR演唱會】MIRROR三場網上直播門票　今日臨開賣宣布延期發售、下周再公布詳情

【MIRROR演唱會】MIRROR演唱會推網上直播門票　每張門票380元、7月15日起發售

#玩遊戲贏獎金，總值港幣3萬元！立即參加「全民股獎」#

責任編輯：李哲毅

開啟hket App，閱讀全文
港股 商場活動 Mirror MOOV 電訊盈科（00008）

上一篇文章

【ET講股通】孫運喜：50天綫較量（歡迎觀眾留言問股）

下一篇文章

電訊收息股三揀一：中移動941 VS 中聯通762 VS 中電信728買邊隻收息最好？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期升255點　ADR全綫揚（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期升255點　ADR全綫揚（不斷更新）
【港股市況】恒生指數尾市升近300點　阿里巴巴、美團升逾3%　內房逆市跌（不斷更新）
【港股市況】恒生指數尾市升近300點　阿里巴巴、美團升逾3%　內房逆市跌（不斷更新）
【中美貿易戰】美國財政部長耶倫：冀終結對中國稀土、太陽能電池板等依賴
【中美貿易戰】美國財政部長耶倫：冀終結對中國稀土、太陽能電池板等依賴
【港元滙價】金管局今晨接86億港元沽盤　銀行體系總結餘將跌至1760億（不斷更新）
【港元滙價】金管局今晨接86億港元沽盤　銀行體系總結餘將跌至1760億（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升167點　納指期貨升0.6%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升167點　納指期貨升0.6%（不斷更新）
【TSLA】馬斯克透露已將大腦上傳雲端　市場料或指Neuralink神經科技業務
【TSLA】馬斯克透露已將大腦上傳雲端　市場料或指Neuralink神經科技業務
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款