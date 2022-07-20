▲ 【MIRROR】 MIRROR 12子齊集銅鑼灣時代廣場 與BABY MIRROR見面 公眾最快周四可以入場打卡（多圖）

電訊盈科 （00008） 旗下付費音樂服務平台MOOV聯乘人氣男子組合MIRROR的「BABY MIRROR WE ARE」主題活動日前在銅鑼灣時代廣場正式揭幕，為期三個多星期的活動為MIRROR於7月底舉辦的首次紅館演唱會造勢。

據了解，MIRROR 12子亦於早前抽空到現場，穿梭於《BABY MIRROR Photo Zone》及《BABY MIRROR Pop-up Store》之中，逐一為歌迷解構所有打卡位外，同時超模上身大擺甫士盡情打卡拍照，而首次於線下看到所有獨家發售的BABY MIRROR限定精品的成員們更興奮得童心大發。

緊接來到二樓《BABY MIRROR Photo Zone》的MIRROR坦言十分興奮，更不約而同地表示這是首次看到BABY MIRROR限量精品，並即場親手揀選BABY MIRROR粒粒公仔放進迷你粒粒樽。

MIRROR 12子銅鑼灣時代廣場

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公眾鏡粉最快周四早上10時可以入場

MIRROR表示BABY MIRROR是幕後團隊花了很多時間及心血構思、設計、溝通所製作出的成果，每個迷你粒粒公仔均精巧細緻，盡顯每個成員的個人特色。

今次銅鑼灣時代廣場「BABY MIRROR WE ARE」分設「MIRROR Official Fan Club會員專享優先場次」及公眾場次，各位MIRO最快即日起可以入場參觀，而非會員的鏡粉最快周四（21日）早上10時可以入場。

活動時間表：

【MIRROR Official Fan Club會員專享優先場次】

BABY MIRROR Photo Zone 及 BABY MIRROR Pop-up Store 活動日期：即日至 2022年7月20日

時間：早上10時正至晚上10時正 地點：銅鑼灣時代廣場地面露天廣場及二樓中庭 【公眾場次】

BABY MIRROR Photo Zone 及 BABY MIRROR Pop-up Store

活動日期：2022年7月21日至2022年8月8日

時間：早上10時正至晚上10時正地點：銅鑼灣時代廣場地面露天廣場及二樓中庭 *Pop-up Store及Photo Zone入場人士均須於網上預約取籌。（詳情請參閱：https：//qrstud.io/cg4jx78）

BABY MIRROR Pop-up Store & BABY MIRROR Photo Zone 入場門票開放登記時間表：

開放預約日期 開放預約時間 可預約日子 2022年7月19日 下午3時 【公眾場次】 2022年7月25日 - 2022年7月31日 2022年7月26日 下午3時 【公眾場次】 2022年8月1日 - 2022年8月8日

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責任編輯：李哲毅