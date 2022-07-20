【下半年展望】Global X：中國仍有貨幣寬鬆空間　看好內地電動車及電池、清潔能源及消費行業  

▲ 【下半年展望】未來資產旗下Global X ETFs ：中國仍有貨幣寬鬆空間 看好內地電動車及電池、清潔能源及消費行業

未來資產旗下Global X 發表下半年中國投資展望，該行董事兼ETF投資策略師張子銘指出，中國與美國屬不同經濟周期，中國以「定向寬鬆」為方向，近期人民銀行以下調5年期長息為主，將幫助中國經濟大於令人民幣貶值，看好國際投資者在人民幣匯價吸引下帶動投資。

在內地疫情控制方面，張子銘不認為3月封城情況會重現，因內地正在普及接種疫苗。內地通脹方面，未來資產環球投資ETF固定收益基金主管霍浩華指出，目前內地通脹為2.5%，料年底將不超過4%，意味中國仍有寬鬆貨幣空間。

看好新能源及消費行業

就投資主題方面，張子銘看好電動車及電池、清潔能源及消費行業。他指，電動車供應鏈現急促增長，於內地具穩定銷售客源，同時又在國家5年規劃下，大力支持電動車行業發展。目前電動車滲透率約26%至27%，他認為電動車仍有發展潛力，中國在電池生產領先位置，目前屬起步階段，可在充電速度、及電池成本作改進。

另外在潔凈能源方面，張子銘指內地為減少對煤依賴，從而達至減排目標，預料清潔能源包括太陽能、風能等佔比將大幅提高，而中國具明顯領先地位，風能項目取得突破。張子銘指出，即使近日出現資金流出，ESG為長遠目標30年至50年大趨勢，短期1個月至2個月資金流出需與整體市場比較，相較之下，ESG資金流出情況實較其他板塊為少。

張子銘亦指出，近日「國潮」、直播帶貨及中產崛起，帶動受內地民眾歡迎的內地品牌，以及娛樂、奢侈品消費、減少肥胖問題亦帶動運動服裝品牌如安踏 （02020） 和李寧 （02331） 業務增長，因此看好內地消費品品牌。

張子銘指，主題式較主動型基金指數較具透明度及讓投資者理解基金產品內容，就此推薦旗下GX中國電動車及電池ETF （02845） 、GX中國潔淨能源ETF （02809） 及GX中國消費龍頭品牌ETF （02806） ，而3隻ETF過去3個月均跑贏大市。

至於推出兩周的「ETF通」，未來資產環球投資業務發展董事林嘉儀指出，正持續觀察「ETF通」及與有關當局溝通，希望可下調ETF納入的資產規模門檻，而這亦受業界普遍支持。就上周現獲大手買入情況，這可見ETF通將日漸受投資者支持。

【石Sir一周前瞻及異動】金風科技、兗礦能源及兗煤澳大利亞

相關文章：

【ETF通】北水ETF通首周9成資金集中買3033 阿里巴巴獲千萬元北水助攻

【下半年展望】瑞士盈豐：全球經濟增長放緩或快過預期 料美國今年不會經濟衰退

【下半年展望】建銀國際：料港股在業績期前後將呈震盪格局 設4主線觀察「盈利底」準則

作者：宋佩恩

#玩遊戲贏獎金，總值港幣3萬元！立即參加「全民股獎」#