【烏克蘭戰爭】俄促西方勿政治化糧食問題 歐盟或放寬制裁

受俄烏戰爭影響，糧食危機問題漸趨嚴重。俄羅斯表示，歐美國家對俄羅斯實施的制裁間接阻礙俄國糧食出口，敦促西方國家停止將糧食問題政治化。據報歐盟或將修改對俄羅斯制裁條款，允許部分俄羅斯銀行解凍資金，紓緩糧食危機。

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俄羅斯塔斯社（TASS） 報道，俄羅斯副外長韋爾希寧（Sergey Vershinin）表示，雖然西方國家一直否認，但實際上其對俄羅斯實施的多番制裁，干擾和阻止俄方農產品出口。他指摘西方試圖利用饑荒製造恐慌，敦促西方國家不應將糧食問題政治化。俄羅斯要提高向國外供應糧食及化肥的能力，否則將令許多糧食生產國捱不下去。

韋爾希寧同時指，烏克蘭糧食真正在全球市場份額很少。他指，俄羅斯一直認為烏克蘭產品出口問題取決於烏克蘭，而非俄羅斯。他亦談及上周在土耳其舉行的四方會談，強調必須開放俄羅斯農產品、化肥及原材料出口，另一方面亦或會就烏克蘭透過港口，出口糧食達成協議。

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《路透社》引述文件草案報道，歐盟或於當地時間周三（20日）修改對俄羅斯制裁措施，允許解凍部分俄羅斯大型銀行的部分資金，緩解全球糧食危機及解決化肥貿易樽頸。據報涉及銀行包括俄羅斯外貿銀行（VTB）、 Sovcombank等7間。文件指，可在確定所需資金用於購買、進口或運輸如小麥及化肥等，農產品及糧食後解凍。

報道同時引述歐盟消息官員指，當局周三亦會宣布新的制裁措施，俄羅斯最大的俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank） 將會被凍結資產，但糧食貿易所需資金除外。歐盟官員亦指，當局會在修訂措施後推動俄羅斯透過港口出口糧食。

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責任編輯：李俊儀

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