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【大行報告】大摩指嗶哩嗶哩9626業務正在築底、廣告收入回升　惟遊戲業務有下行風險

股市 14:37 2022/07/20

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【大行報告】大摩指嗶哩嗶哩9626業務正在築底、廣告收入回升　惟遊戲業務有下行風險

嗶哩嗶哩Bilibili （09626） 周三股價彈逾6%，高見207.6元。摩根士丹利指，嗶哩嗶哩近日的重組及廣告業務復甦進展正面，相信業務正在築底，但該行仍憂慮遊戲業務的毛利率有下行風險，加上估值偏高，故維持「與大市同步」評級，目標價26美元。

大摩預期，嗶哩嗶哩第二季收入按年增長10%，但按季則跌2%，達49.5億元人民幣，廣告收入按年升9%，遊戲收入則跌12%，其餘3項業務收入則增長23%。次季日活躍用戶按年料增長29%，月活躍用戶料升26%，升幅均與首季相若。

嗶哩嗶哩宣布將逐步展示賬號IP屬地、預計一周後上線【下一頁】

嗶哩嗶哩6月份廣告收入增長回復至高單位數，反映集團次季收入可達到高單位數增長的目標，而下半年增長20%至30%則要視乎內地疫情及宏觀經濟復甦情況；6月份經濟復甦主要由電子商貿及汽車產業鏈帶動。

大摩表示，嗶哩嗶哩遊戲收入次季料按季跌20%至11億元，因期內缺乏新遊戲推出，而且屬行業淡季，但估計第三季收入按季會反彈14%至12億元人民幣，惟按季仍跌11%。

嗶哩嗶哩首季經調整虧損擴大至16.5億人幣【下一頁】

毛利率方面，大摩維持嗶哩嗶哩第二季、第三季及第四季毛利率分別為15%、17% 及20%的預測，但下半年遊戲業務有下行風險，或影響整體業務復甦能力。

大摩將嗶哩嗶哩2022至2024年收入預測輕微調低1%至2%，但同時將淨損幅度預測，縮減2%至14%。大摩估計，嗶哩嗶哩第二季經調整營運虧損約17億元人民幣，第四季則會縮減至14億元人民幣。

【石Sir一周前瞻及異動】金風科技、兗礦能源及兗煤澳大利亞

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責任編輯：陳韻妍

港股 嗶哩嗶哩（美：BILI） 個股分析 市場動向 嗶哩嗶哩—SW（09626） 遊戲 目標價 大行報告

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