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英國通脹再創40年新高 6月CPI按年升9.4%

環球社會熱點 14:35 2022/07/20

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英國國家統計局（ONS）周三（20日）公布數據，上月消費物價指數（CPI）按年增9.4%，再創40年以來新高。上月消費物價指數按月上升0.8%，高於預期，但低於4月份的2.5%增幅，反映通脹情況放緩。

英衛生用品物價飆 民眾改用呢樣洗頭？ 【下一頁】

ONS指，上月以車輛燃料及食品價格升幅最大，前者價格按年上升42.3%，創1989年以來新高；上月平均每升汽油及柴油價格分別為184便士及192.4便士，同創歷史新高。

至於上月食品及非酒精飲料價格按年升9.8%，創2009年3月以來高位。奶類製品、雞蛋、蔬菜、肉類及其他食品（如即食食物）價格按月上升1.2%。另一方面，服飾及鞋類物價增幅按月回落，上月錄得6.1%，較5月的6.9%回落0.8%。

英國6月通脹料成七大工業國中最高，目前加拿大、日本尚未公布6月數據，但外界預期兩國通脹數據難越英國。

英國鐵路工人8月再罷工兩日 火車司機加入行動 【下一頁】

英倫銀行估計，秋季能源費用上限再次調整，平均年度能源費用將超過3,000英鎊（約2.83萬港元），當地通脹率或升至11%。

ONS顯示，英國實質工資截止5月，連續3個月下調，跌幅更是自2001年有紀錄最大一次，意味當地薪酬增加遠追不上通脹的速度。

市場預期英倫銀行將在8月加息0.25至半厘對抗通脹，行長貝利（Andrew Bailey）近日亦暗示，8月可能考慮加息半厘。

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責任編輯：郭麗明

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