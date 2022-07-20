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【三星發布會】Samsung新品發布會8月10日舉行　新摺機Galaxy Z Filp 4將登場？

科技 14:30 2022/07/20

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三星（Samsung）今（20日）宣布將於本港時間8月10日晚上9時舉行「Galaxy Unpacked August 2022」發布會，屆時Samsung Newsroom、 Samsung.com和Samsung的 YouTube頻道上將會同步直播。

【告別傳統手機】三星改變生產方向　將關閉印度功能型手機業務

同時，三星又於官方網站中釋出是次發布會的宣傳影片。影片片長只有19秒，期間展示了一款折疊屏幕手機，估計三星將於8月的發布會中推出兩款旗艦折疊屏幕手機Galaxy Z Filp 4和Galaxy Z Fold 4。

另外，早前有Galaxy Watch5和 Galaxy Watch5 Pro的相關資訊流出，市場估計，是次三星發布會亦會按慣例推出新款智能手錶。有傳相關新產品將於8月16日開始預售，並於8月26日上市，但一切消息仍有待三星確認。

【三星銷量】三星Galaxy S22 Ultra熱賣　年銷量有望超越Note系列

【芯片大戰】三星上季營業利潤按年升11%、舒緩芯片需求憂慮　台積電即日曾升半成

責任編輯：殷凱怡

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