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【理財智慧】養大一個小朋友要600萬？ 一文了解點利用複利息準備教育基金

理財智慧 12:04 2022/07/21

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在多年前的銀行廣告，香港首位奧運金牌得主李麗珊一句「養大一個BB要400萬」早已植根在不少人心中，原來廣告轉眼已16年，甚至可能因為不少人聽到這句廣告對白被嚇怕，以致政府都要鼓勵人生育。事隔多年後，同樣的銀行、同樣的奧運得主，但在最新的調查顯示「養大一個BB要600萬」，到底如果及早籌備600萬呢？

同場加映:【青姐話】唔殘唔彈 似有期盼

教育通脹

與醫療、日常生活一樣，教育都面對通脹的問題。參考一篇福布斯發表的「College Tuition Inflation: Compare The Cost Of College Over Time」指出根據喬治城大學的一份報告顯示，從 1980 年到 2020 年，本科學位的學費、雜費和食宿的平均價格上漲了 169%。因此對應香港的情況，「養大一個BB要600萬」16年只升值50%，對比醫療通脹、現實通脹都不是一回事，相信如果16年前以400萬買樓，現時肯定不止賺50%。

教育基金

不少銀行和保險公司都會建議父母為子女設立一個教育基金，主要是一些低風險類別的儲蓄計劃，希望透過長期投資和複利息，為子女準備一筆儲備，當然用途不限於教育、甚至是子女首期置業之用。以一般具儲蓄成份的保險為例，每年可以提供約5%回報（當中包括非保證成份），在複利息的滾存下，每月年幾千元的儲蓄，長期下來可以儲下一筆子女用於升學的積蓄。

是否有需要

「養兒100歲長憂99」為子女提供最好的成長環境應該是每個父母的夢想，其實教育基金的目的是為子女提供多一個選擇。如果你的子女考取一個好成績，收到一間國際級大學的入學邀，相信父母「賣樓都比佢讀」，因此今日為子女多儲蓄幾千元，日後不論成績如何，都多一個選擇。
 

同場加映:【溫股知新】恒指處於關鍵位 七小福再同你睇

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責任編輯：陳佳恩

 

 

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