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【中國經濟】穆迪：未見世界供應鏈加速移出中國　短期內仍吸引外商直接投資

股市 14:11 2022/07/20

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【中國經濟】穆迪：未見世界供應鏈加速移出中國　短期內仍吸引外商直接投資

內地3月爆發新一波疫情，受防疫政策影響，不少工廠營運一度陷入停頓，再加上地緣政治影響，近來不斷有跨國公司表示會將製造投資中心由中國轉移至其他地方。評級機構穆迪今日發表報告指，儘管中國仍然面臨生產中斷和安全考慮等問題，但鑒於中國在世界供應鏈中的優勢，世界供應鏈並沒有加速從中國廣泛轉移至其他地方。

穆迪在報告中表示，中國憑藉其龐大的國內市場、供應鏈彈性、先進的基礎設施、充足勞動力供應以及有活力的創新生態系統，短期內仍然能夠吸引跨國公司的外商直接投資。

穆迪指，越來越多跨國公司為降低供應鏈安全風險，會採取「中國+1」的策略，在保持中國投資的同時，會轉向投資東南亞國家，以平行生產或補充產能，預計東南亞國家將會從供應鏈多元化中受惠。

穆迪又指，若供應鏈不確定因素持續存在，電子及關鍵材料製造業將會是最容易受供應鏈安全問題影響的行業，或會導致相關公司分散製造投資，或是將製造投資轉移。

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記者：梁安琪

宏觀分析 中國市場 市場拓展 防疫措施 穆迪 疫情 FDI 東南亞 評級機構 政治
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