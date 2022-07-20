▲ 【英國通脹40年高】英國6月CPI按年增9.4%稍高於預期 料為七大工業國最高

英國公布最新通脹數據，英國6月消費物價指數（CPI）按年增9.4%，較預期的9.3%稍高，也較5月CPI的9.1%進一步升溫，繼續創下1982年以來的40年最高紀錄。英國6月通脹料成為七大工業國中最高，目前加拿大、日本尚未公布6月數據，但外界預期兩國通脹數據難越英國。

以按月計，英國6月CPI增0.8%。以核心CPI計，英國6月通脹按年增5.8%，與市場預期相同。

當地6月物價指數大升，主要受汽油價格按年增42%、食品價格增約10%所推高，惟英國通脹數據亦可能進一步提高，部分先行指標如英國工廠原料和能源價格6月按年增24%，續創1985年新高。

英倫銀行將於8月議息，最新通脹數據料增加外界對英國擴大加息步伐的預期。

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編輯：麥德銘