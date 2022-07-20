【航空恢復】國泰航空調回停泊沙漠飛機返香港　曾泊7成機隊於海外

▲ 【航空恢復】國泰航空調回停泊沙漠飛機返香港 曾泊近7成機隊於海外

國泰航空 （00293） 兩年前將約7成機隊停泊在澳洲愛麗絲泉沙漠（Alice Springs desert），以降低維修和停泊成本，隨香港暫緩航班熔斷機制，國泰航空預告逐步提高運力，並安排停泊海外機隊重新調返香港。

國泰航空形容重新調配機隊回港是歷年來最大型的行動，並會在重新營運相關機隊前，進行大量測試和檢驗，確保它們可在安全情況下營運。

國泰上載調配航機回港的準備片段

據國泰航空上周公告，公司上月客運運力較5月回升1.7倍，但大致只及疫情前11%，而載客率回升至67%。國泰航空預計，今年年底可恢復客運運力至疫情前約25%。

貨運方面，國泰航空6月營運疫情前56%運力，並目標年底恢復至疫情前65%。

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編輯：麥德銘