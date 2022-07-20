【安倍晉三身亡】國葬或定在9月27日 擬武道館舉行

日本政府早前宣布，將在今年秋天為早前遇刺身亡的前首相安倍晉三舉行國葬。日本媒體報道指，安倍國葬計劃在9月27日舉行，場地暫為武道館。據悉，內閣最快本周內決定安倍國葬的細節。

【安倍晉三身亡】日本政府秋天舉行國葬 戰後前首相第2人 【下一頁】

共同社引述政府消息人士報稱，政府正協調於9月27日舉行安倍晉三的國葬，並考慮在東京北之丸公園內的日本武道館舉行。政府將就國葬內容咨詢執政聯盟及安倍家人，並視乎外交日程，再提交至內閣審批。

國葬費用將由日本國家預算撥出，但民眾對此意見兩極。根據日本放送協會最新民調顯示，49%受訪民眾支持為安倍舉行國葬，38%人不支持。支持者認為，安倍任內在內政及外交取得重大成就，安倍經濟學幫助經濟復甦等。反對派則指安倍涉及多宗醜聞，如妻子安倍昭惠森友學園賣地事件等。

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內閣官房長松野博一周三（20日）否認，舉行國葬是向民眾強行安插安倍的政治觀，指安倍長達8年8個月任期內負起重責，成為日本史上任期最長首相。

自民黨幹事長茂木敏充周二（19日）表示，上周五（15日）約1.8萬名民眾到自民黨總部獻花哀悼安倍，認為安倍舉行國葬絕對合理，批評反對派搞錯舉行國葬的重點。

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責任編輯：吳漢培