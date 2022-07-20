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【芯片大戰】荷蘭光刻機巨頭ASML次季多賺近36%　期內淨預訂額破紀錄達85億歐元

股市 13:52 2022/07/20

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【芯片大戰】荷蘭光刻機巨頭ASML次季多賺近36%　淨預訂額破紀錄達85億歐元

荷蘭光刻機巨頭阿斯麥（ASML）公布第二季業績，期內淨銷售額54.31億歐元，按年增53.7%；淨利14.11億歐元，按年增35.6%，每股賺3.54歐元。

ASML 總裁Peter Wennink指，次季客戶的需求仍然非常強勁，期內淨預訂額達創紀錄的 85 億歐元，其中54億來自0.33 NA、0.55 NA EUV（極紫外光）光刻機，以及DUV（深紫外光）光刻機。

因延遲收入確認 ASML下調全年增銷售額增幅

ASML預第三季度淨銷售額介乎51億至54億歐元之間，毛利率在49%至50%之間，全年銷售額增幅料在10%左右，較此前預測的20%增長有所下調。

Wennink解釋，由於預計下半年涉及快速出貨（編按：即未待進行完整測試即付運機器予客戶，但須視乎客戶是否滿意才會出具賬單並收取收入）的數量增加，將推遲到2023年左右才確認約28億歐元的相關收入。

ASML料全年毛利率49%至50%

Wennink表示，考慮到延遲收入確認、增加產能和某些通脹趨勢相關的額外成本，預計今年全年毛利率將在49%至50%之間。

ASML次季回購約 12 億歐元股票。ASML又稱，公司已修訂其股息政策，會按季度支付股息，每股1.37 歐元的中期股息會在8月12日開始支付。

【石Sir一周前瞻及異動】金風科技、兗礦能源及兗煤澳大利亞

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記者：李哲毅

港股 美股 艾司摩爾（ASML，美：ASML）

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