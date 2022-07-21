【恒指季檢】恒指下月季檢 中金料11股有力染藍

中金發表恒指半年度調整預覽報告，指出現時恒指成分股數目為69隻，仍低於恒指服務公司早前提出，今年中期達到80隻的建議。因此該行關注恒指在8月19日進行下輪季檢時，一次性納入11隻股份以達目標。中金估計，11隻來自科網、醫藥、新能源和內需等板塊的港股，在下輪季檢中有力染藍。同時，去年底上市的科技股商湯(00020)由於將符合多個上市時間條件，在下輪季檢亦有望獲納入滬港通。

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中金看好潛在染藍港股名單：

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【青姐話】唔殘唔彈 似有期盼

在5月進行的上一輪季檢，多達4隻股份獲納入恒指，包括航運股東方海外(00316)、汽車經銷商中升控股(00881)、晶片代工大廠中芯國際(00981)和資源股中國宏橋(01378)。手機設備生產商瑞聲科技(02018)則被剔出恒指。

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