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紐約20亞裔家庭墮置業騙局 地產商挾帶私逃捲逾3000萬

環球社會熱點 13:38 2022/07/20

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擁有一個安樂窩是不少人的夢想，但美國有不法分子利用此心態詐騙他人。紐約一間地產商謊稱向當地一幢公寓的住戶出售業權，收取20個亞裔移民家庭共逾400萬美元（3,120萬港元）款項後「挾帶私逃」。雖然他們勝出訴訟，但公寓被勒令強拍，住戶面臨被逼遷風險。

倫敦182呎單位月租9000元 閣樓寢區空間狹窄 【下一頁】

《紐約郵報》（New York Post）報道指，地產商人Xi Hui Steven Wu 2012年起，游說公布魯克林區Ovington Ave. 345號的Bay Ridge公寓逾20個亞裔家庭，訛稱向他們出售單位，收取數萬美元至50萬美元不等首期後逃去無跡。

Wu騙取超過400萬美元（3,120萬港元）款項，更拖欠借貸商Maxim Credit Group， LLC 600萬美元（4,680萬港元）。

受騙住戶Chin How Rei Tan表示，他向Wu支付18萬美元（140萬港元）為雙親購買單位，地產商額外再收多7,000美元（5.46萬港元）作為開發費用。

美國1億人收高溫警告 熱浪料襲逾20州 【下一頁】

代表律師庫西亞（Edward Cuccia）指，Wu根本沒有許可出售物業內的單位，不少住戶甚至被騙取畢生積蓄，摧毀他們置業夢，形容是她從業30多年以來最嚴重的房地產詐騙案。

法院5月裁定公寓住戶勝訴，勒令Wu全數歸還款項。然而借貸商拒絕住戶贖回物業，並在下周四（28日）舉行公開拍賣，屆時新業主有權將住戶逐出公寓。

住戶現時繼續發起維權行動，包括與政界人士會面，爭取廣泛關注。

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責任編輯：郭麗明

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