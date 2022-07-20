  • 33°C
香港時間 : 2022720日 (三) 13:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【騰訊投資】每日優鮮據報考慮出售賣家服務部分股權、預期估值1億美元　高過自身美股市值

股市 13:14 2022/07/20

分享：

分享：

【騰訊投資】每日優鮮據報考慮出售賣家服務部分股權、預期估值1億美元　高過自身美股市值

騰訊 （00700） 、投資公司老虎環球有份投資生鮮配送每日優鮮（Missfresh，美：MF）據報正在考慮將出售針對生鮮農產品賣家企業服務的部分股權，料涉及商業諮詢及建設網店業務。

外電引述消息人士指，每日優鮮對該部門預期估值約1億美元，甚至超過每日優鮮美股的7900萬美元市值。但知情人士表示，兩方仍在商議有關事宜，最終可能不會達成交易，而每日優鮮發言人據報尚未對此置評。

早前傳每日優鮮仍拖欠兩年前的22.6萬元水果賬單

日前有報道指，每日優鮮正尋求新資金維持業務，據報公司仍拖欠兩年前的22.6萬元人民幣水果賬單。上周，每日優鮮終從山西東輝集團籌集了2億元人民幣。

由於中國打擊科技行業以及雜貨配送行業的激烈競爭侵蝕每日優鮮利潤率，早前疫情封鎖也擾亂雜貨配送的物流網絡。

每日優鮮今年4月爆出會計醜聞

每日優鮮去年上市已累計暴跌近97%，除了因陷入經營困境而縮減內地業務規模，公司也被爆出會計醜聞。今年4月，每日優鮮表示無法發布 2021 年年度報告，並成立了獨立審計委員會，對一些可疑交易進行內部審查。

據本月得出的審查結果，每日優鮮某些收入記錄不准確，部分負責人員須要辭職，並引發多宗集體訴訟，指控每日優鮮在 IPO 期間偽造財務數據。

相關文章：

【阿里巴巴9988】盒馬鮮生據報計劃以60億美元估值尋求融資　較年初縮水4成

【新股IPO】每日優鮮申請美國上市　IFR：近招股價下限定價、騰訊有份投資（第二版）

#玩遊戲贏獎金，總值港幣3萬元！立即參加「全民股獎」#

責任編輯：李哲毅

美股 港股 騰訊控股（00700） 疫情 醜聞

上一篇文章

【港股市況】恒生指數午後升幅收窄至300點內　商湯回購股價反彈逾一成　阿里巴巴升4%（不斷更新）

下一篇文章

港股午後保持升勢恒指二萬一關爭持　「ATM」齊升推高大市、殘股商湯（00020）股價大彈1成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【TSLA】馬斯克透露已將大腦上傳雲端　市場料或指Neuralink神經科技業務
【TSLA】馬斯克透露已將大腦上傳雲端　市場料或指Neuralink神經科技業務
【中美貿易戰】美國財政部長耶倫：冀終結對中國稀土、太陽能電池板等依賴
【中美貿易戰】美國財政部長耶倫：冀終結對中國稀土、太陽能電池板等依賴
【私募基金】安投Altive成摩根士丹利全新環球Pre-IPO基金底層投資經理　李澤楷及阿里巴巴有份參與
【私募基金】安投Altive成摩根士丹利全新環球Pre-IPO基金底層投資經理　李澤楷及阿里巴巴有份參與
【恒指夜期+ADR】夜期升255點　ADR全綫揚（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期升255點　ADR全綫揚（不斷更新）
【港元滙價】金管局今晨接86億港元沽盤　銀行體系總結餘將跌至1764億（不斷更新）
【港元滙價】金管局今晨接86億港元沽盤　銀行體系總結餘將跌至1764億（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升167點　納指期貨升0.6%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升167點　納指期貨升0.6%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款