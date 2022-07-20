▲ 【字節跳動】TikTok平均用戶使用時長超越YouTube 每月「留一天與TikTok喘息」

字節跳動旗下社交平台TikTok在全球成主流平台之一，據研究機構data.ai最新研究，TikTok今年第一季的每月每戶平均使用時長達到23.6小時，首次超越Alphabet（美：GOOG）旗下YouTube的23.2小時，意味TikTok用戶每日花47分鐘在平台之上。

TikTok用戶使用時長在過去兩年持續增加，由2020年首季每月花不足10小時，持續攀升至今年首季的23.6小時，而YouTube同期的用戶使用時長則維持在月均22小時至24小時之間。

報告續指，TikTok今年首季月均用戶超越15億戶，為全球第5多的應用程式，用戶在平台的季度消費金額達到8.4億美元，按季增40%，而美國繼續是平台最大增長來源，美國用戶在TikTok平台的使費按季大增1.25倍。

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編輯：麥德銘

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