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【新冠肺炎】美近8成人認為病毒不會消失 3成指疫情已完

環球社會熱點 13:05 2022/07/20

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新冠肺炎疫情大流行至逾兩年，變種病毒出現令多地疫情近期反彈，防疫措施有可能重新推行。美國有大型民意調查發現，近8成美國人認為疫情將永不消失。惟同時亦有近3成受訪者認為，疫情大流行已結束。

拜登訪中東避握手 可能不止為防疫？ 【下一頁】

美國新聞網站Axios與益普索（Ipsos）本月15至18日期間進行民意調查，訪問960名美國成年人，周二（19日）公布結果。當中發現78%受訪美國人認為，有生之年不會完全擺脫新冠病毒，支持觀點的人士涵蓋民主黨、共和黨或無黨派人士。

惟調查同時發現，29%受訪者認為疫情大流行已經結束，即小部分美國人認為病毒永不會消失，但疫情已告終。而對於目前情況，45%人士認為當前新增確診人數仍在增加，認為正在減少的則有16%。

全球10國驚現BA.2.75變種病毒個案 傳染力恐超BA.5 【下一頁】

對疫情的憂慮方面，最多受訪者擔心將病毒傳播給患上重症或死亡風險較高人士，達27%。其次是憂慮患上俗稱「長新冠」的新冠後遺症，有17%。而憂慮感染後患上重症及影響日常生活比例分別達15%，並列第三。

調查同時發現，若未來疫苗能有效對抗如Omicron等變種病毒，約四分三受訪者願意每年接種加強劑。但36%受訪者指會在外出時佩戴口罩，是疫情大流行以來最低比例。外出時從不佩戴口罩受訪者比例同樣為36%，按年增14%。

民意調查亦指，疫情影響人數或較想象中多，46%受訪者表曾經或懷疑自己確診，比例高於美國疾控中心（CDC）根據血液抗體估計數目。但僅得26%人士表示，了解輝瑞的新冠病毒口服藥Paxlovid。

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責任編輯：李俊儀

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