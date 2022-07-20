▲ 【芯片大戰】IDC：芯片短缺問題仍未完結 烏克蘭戰爭持續令芯片原材料長期短缺

近月市場預期芯片短缺問題有緩和跡象，但IDC認為，烏克蘭戰爭持續，導致芯片生產時需要的很多重要原材料甚至氣體仍然缺貨，環球半導體供應不能迅速上升，芯片短缺的問題仍未完結。

IDC亞太區研究部主管Vinay Gupta指，俄羅斯及烏克蘭兩國在芯片市場的佔有率很高，而且兩國是氪（krypton）的主要出口國，氪氣是生產芯片時使用的化學元素。

氖（Neon）也是製造芯片另一主要原材料，三星、英特爾Intel（英：INTC）及台積電（美：TSM）製造芯片時，會利用氖於微小硅片上雕刻圖案，而全球一半以上的氖是由烏克蘭數家公司生產。

Gupta稱，供應鏈斷裂及成本上升，意味設備平均售價會上升，基建設施供應商會將成本轉嫁予客戶，而通脹上升及預期更多收緊貨幣政策行動，已導致需求端放慢，資訊科技（IT）開支，特別是消費者IT開支，已有放慢跡象。

【石Sir一周前瞻及異動】金風科技、兗礦能源及兗煤澳大利亞

相關文章：【芯片大戰】英特爾等多間美國芯片商據報尋求美國政府放鬆對華投資限制

相關文章：【芯片大戰】傳Intel CEO八月到訪台積電 討論修改3納米芯片生產計劃

#玩遊戲贏獎金，總值港幣3萬元！立即參加「全民股獎」#

責任編輯：陳韻妍