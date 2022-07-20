【行業動向】亞太區對新聞傳媒業有極大需求　逾6成從業員認為公司數碼投資不足

▲ 報告提到，在新冠疫情及因數碼化而不斷變化的商業環境下，為維持亞太區內社區的正常運作，提供真實可信新聞資訊的重要性日益增加。（法新社圖片）

委託Economist Impact進行、並獲Google News Initiative支持的《新聞業可持續性：建構亞太區新聞業生態未來》報告出爐，提出大部分亞太區的新聞傳媒業，均急需透過應用科技及全新的商業模式革新轉型。

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準確可靠資訊具需求

報告提到，在新冠疫情及因數碼化而不斷變化的商業環境下，為維持亞太區內社區的正常運作，提供真實可信新聞資訊的重要性日益增加。

報告亦發現，亞太區對新聞傳媒業有極大需求。調查中，82%受訪者相信行業能夠持續盈利，而83%的傳媒及出版業行政人員展望市場需求將會保持穩健的增長，反映行業前景樂觀。

不過，許多從業人員認為要將區內市場的內在價值轉化成實際收益將會十分困難。此外，錯誤資訊問題亦成為業界相關人士最為關注的一點，76%受訪消費者及81%從業員均表示，錯誤資訊可能對新聞傳媒業長遠的可持續發展造成嚴重打擊。

需重新審視及革新商業模式

消費行為的轉變及網上競爭者冒起對新聞傳媒業界帶來重大的影響，業內機構需具備適應力以應對轉變。

53%新聞傳媒業及出版業從業員相信，他們的就業機構現時的商業模式在未來5年將不再具備持續性，當中62%甚至認為自己的機構於過去5年在數碼營銷策略方面的投入不足。

需考慮廣告及訂閱以外收入

受訪者對新聞傳媒業未來的發展方向呈現兩分的看法。54%業內人士認為新聞傳媒公司必須開拓新的收入來源，或發展新的商業模式，65%新聞業界從業員及73%非牟利機構行政人員特別指出，需考慮除廣告及訂閱以外的收入。

另一方面，46%行政人員相信業界應加强增加廣告及資訊訂閱收入，其中38%傳媒及出版業從業員對於發展其他商業模式的意欲較低。

不過，業內專家一致認為，未來若要提升讀者忠誠度及收入，就必須追求多元化的發展，例如透過舉辦活動、開設音訊或視訊錄製廣播節目、網上分類廣告，甚至是新增烹飪版或電競版。

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責任編輯：李智美