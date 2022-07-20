【WhatsApp】WhatsApp動態新功能搶先曝光　或加入8款即時反應Emoji

通訊軟件WhatsApp在今年5月新增表情符號（Emoji）快速回覆功能，讓用戶可用Emoji對別人的訊息作出反應。近日，有傳WhatsApp將在新的更新版本中，將Emoji快速回應功能擴展到動態功能中。

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【WhatsApp】WhatsApp Emoji快速回覆功能 將可選擇更多表情符號

據專門追蹤及發布WhatsApp資訊的平台WABetaInfo指，WhatsApp正通過Google Play Beta Program推出新測試版「WhatsApp for Android beta 2.22.16.10」。在相關的新測試版本中，允許用戶使用Emoji快速回應功能，對別人的WhatsApp動態作出反應。

WABetaInfo表示，雖然現時測試人員仍未能使用該新功能，但可發現WhatsApp是次的新功能將為用戶提供8個Emoji，包括「心心眼」、「笑喊樣」、「雙手合十」、「拍手」、喜悅「流淚樣」、「O嘴樣」、「彩紙拉炮」和「100分」。

此外，WABetaInfo還發現，在WhatsApp Beta for Windows應用程式上推出了重新設計的圖庫設計。此更新適用於從Microsoft Store安裝可用於Windows 2.2227.2.0的WhatsApp最新測試版應用程式的用戶，而最近使用過的貼圖亦在手機和桌面應用程式之間同步。

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責任編輯：殷凱怡

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