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美國反禁墮胎示威多人被捕 網民諷AOC反手扮有手銬（有片）

環球社會熱點 12:40 2022/07/20

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美國最高法院早前否決女性合法墮胎權，激起當地民眾強烈反彈。多位民主黨國會議員與民眾在最高法院外舉行集會，抗議墮胎權被否決，多人因示威而被捕。其中，進步派眾議員AOC被警員帶走時，反手扮有上手銬的動作遭網民嘲諷。

俄亥俄州漢被捕 涉性侵10歲女童致其跨州墮胎 【下一頁】

多位民主黨國會議員聯同支持墮胎團體於周二（19日）在國會山莊聚集，高叫「自己身體自己作主」（our bodies, our choice）及「我們不走回頭路」（we won’t go back）等口號，並遊行至最高法院門外，抗議女性墮胎權被禁。

示威者抵達後在路中心靜坐抗議，警方隨即出動包圍，並警告或會逮捕阻街人士。然後警方開始拘捕多人，包括多名民主黨國會議員，把有關人士帶離街道。發起示威的團體指出，18名民主黨國會議員被捕，當中17人為女性。

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美國墮胎法被推翻 女高中生重新揀大學 【下一頁】

有網民發現，進步派眾議員奧卡西奧-科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez，AOC）亦有被警方拘捕，但影片顯示她其時未被警方上手銬卻反手作勢。其後，AOC更舉起右手向在場支持揮手，證實她未有被上手銬。

AOC反手扮被上手銬

不少網民嘲笑AOC，稱她可能會發文指自己幾乎成為警方暴力執法的受害者。有人批評AOC扮作被上手銬，試圖戲劇化警方的行動，直指其動作誇張失實。另有人發現，另一名進步派民主黨議員奧瑪爾（Ilhan Omar）亦有疑似反手扮被上手銬。

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責任編輯：吳漢培

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