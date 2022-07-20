藥明康德斥14億美元 新加坡建研發基地

醫藥股藥明康德(02359)宣布，計劃在新加坡建立研發和生產基地，並預計在未來10年累計投資20億新元，即約14.3億美元用於新基地的建設，從而更好地為全球合作夥伴賦能，不斷加速醫藥創新進程，造福全球病人。此項投資總額會根據公司業務發展需要，在未來10年內分階段進行投入。新基地的設立將會進一步拓展集團一體化賦能平台的能力和規模。藥明康德全日收報104.9元，上升2.6%。

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另外藥明康德公布，全資子公司藥明香港申請本金總額不超過5億美元的銀團貸款，該集團將提供連帶責任保證。集團指，有關貸款為滿足整體業務發展及日常經營需要，符合整體利益和發展戰略，具有必要性。鑑於藥明香港當前經營狀況以及資產負債水平，該集團為此擔保的風險處於可控範圍之內，佔去年度淨資產比例為8.76％，不會對日常經營與業務發展產生重大不利影響。至於上海滙豐銀行和渣打銀行香港作為貸款協調行。

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