  • 33°C
香港時間 : 2022720日 (三) 17:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

藥明康德斥14億美元 新加坡建研發基地

股樓投資 16:48 2022/07/20

分享：

分享：

醫藥股藥明康德(02359)宣布，計劃在新加坡建立研發和生產基地，並預計在未來10年累計投資20億新元，即約14.3億美元用於新基地的建設，從而更好地為全球合作夥伴賦能，不斷加速醫藥創新進程，造福全球病人。此項投資總額會根據公司業務發展需要，在未來10年內分階段進行投入。新基地的設立將會進一步拓展集團一體化賦能平台的能力和規模。藥明康德全日收報104.9元，上升2.6%。

【下半年部署】中金預測7股上半年績勝預期 另看好3大板塊延續盈利增長  詳情請看【下一頁

【青姐話】唔殘唔彈 似有期盼

【大行報告】 友邦下月25日公布半年業績 中金料上半年新業務價值按年跌14.6% 仍看好長遠增長前景  詳情請看【下一頁

另外藥明康德公布，全資子公司藥明香港申請本金總額不超過5億美元的銀團貸款，該集團將提供連帶責任保證。集團指，有關貸款為滿足整體業務發展及日常經營需要，符合整體利益和發展戰略，具有必要性。鑑於藥明香港當前經營狀況以及資產負債水平，該集團為此擔保的風險處於可控範圍之內，佔去年度淨資產比例為8.76％，不會對日常經營與業務發展產生重大不利影響。至於上海滙豐銀行和渣打銀行香港作為貸款協調行。

【溫股知新】恒指處於關鍵位 七小福再同你睇

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 李尚毅

藥明康德（02359） 港股

上一篇文章

【香港寬頻1310】企業數碼化轉型大趨勢 香港寬頻力拓企業方案藍海 聚焦大灣區及東南亞市場 冀生意3年翻1倍

下一篇文章

【利財筆記】林本利：2022年 上半年投資策略檢討
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【理財個案】夫婦移民英國一年後極速回流返港 醫食住行現實與期望差距甚大 過來人：「擔心金錢問題而不敢吃菜」
【理財個案】夫婦移民英國一年後極速回流返港 醫食住行現實與期望差距甚大 過來人：「擔心金錢問題而不敢吃菜」
【科技巨頭】傳蘋果明年將放緩團隊招聘及削減支出 以應對潛在經濟下行風險
【科技巨頭】傳蘋果明年將放緩團隊招聘及削減支出 以應對潛在經濟下行風險
【姜濤代言】Häagen-Dazs加推「姜濤特別版」雪糕月餅 7.20開賣 14 款表情俘虜粉絲
【姜濤代言】Häagen-Dazs加推「姜濤特別版」雪糕月餅 7.20開賣 14 款表情俘虜粉絲
【經濟危機】斯里蘭卡破產引發骨牌效應 新興市場恐出現歷史性違約潮 專家指以下5個國家風險最大
【經濟危機】斯里蘭卡破產引發骨牌效應 新興市場恐出現歷史性違約潮 專家指以下5個國家風險最大
【醫護行業】醫管局推免費登記護士訓練課程 完成後即合資格做登記護士 頂薪達45,908元
【醫護行業】醫管局推免費登記護士訓練課程 完成後即合資格做登記護士 頂薪達45,908元
【2022消費券】因故未能領取第二期消費券？政府提醒市民可提覆檢（附覆檢表格）
【2022消費券】因故未能領取第二期消費券？政府提醒市民可提覆檢（附覆檢表格）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款