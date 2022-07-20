數碼港夥貨品編碼協會　連繫初創研「貿易融資」及「智能營運」應用

▲ 數碼港與香港貨品編碼協會(GS1 HK)合作，推出「智能數據推動數碼轉型」計劃。(資料圖片)

數碼港與香港貨品編碼協會(GS1 HK)合作，推出「智能數據推動數碼轉型」計劃，助初創企業運用巿場大數據，提升競爭力並推動數碼轉型。

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運用大數據營商已是勢在必行，但大部份公司未必懂得運用。數碼港與香港貨品編碼協會(GS1 HK)合作的「智能數據推動數碼轉型」計劃，將數碼港的初創企業與GS1 HK連繫，透過交流研究活動探討科技對接可行性，項目首階段將集中研究與「貿易融資」及「智能營運」相關的應用方案。



「智能數據推動數碼轉型」計劃旨在讓數碼港的初創企業，了解建基於GS1全球標準的方案，包括：廣受本地商界使用的「通商易」B2B電子商貿平台及智慧營運方案，掌握如何發揮當中數據的潛力，繼而開發出相應數碼方案，協助企業善用數據提升競爭力，推動數碼轉型。數碼港及GS1HK會為參與初創企業提供支援，包括跟進會面、技術諮詢、專題分享，助他們調整方案實現與GS1 HK方案對接、協作共贏。

有興趣的數碼港初創公司可以登記參與計劃，並可參加不同專題工作坊及分享會，有助其方案與GS1 HK的方案及平台融合。經過科技評核而經驗証成功的初創公司，將成為GS1 HK方案合作夥伴，成果有機會在今年底向業界及公眾展示，而數碼港及GS1 HK更有意將計劃進一步擴展至品牌保護和數碼服務等更多範疇。

數碼港首席公眾使命官陳思源表示，初創企業正面對如何採集相關數據及有效運用的大難題，是次計劃可望降低數據採集難度及縮短初創方案推出時間，投放資源亦可更少。GS1 HK首席營運總監林漢強博士認為香港擁有出色科技基建和研發能力，是次計劃可借助數碼港龐大創科社群力量，為商界及初創提供支援，締造一個多贏局面推進數碼經濟發展。

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責任編輯:王浩賢