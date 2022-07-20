▲ 【紀律行動】《乘風破浪的姐姐》女星遭聯交所譴責！出任細價股執董時自稱金融經驗豐富、獲月薪30萬元

近日聯交所譴責細價股企展控股 （01808） 及其前執行董事毛俊杰，炮轟企展控股引述毛俊杰在金融方面的豐富經驗，但毛俊杰履歷中的大部分資料均未經證實且具誤導性。內地網上傳出，譴責的主角正是內地熱門真人秀《乘風破浪的姐姐》的女星演員毛俊杰，而毛俊杰已於最新一期公演後遭遇淘汰。

企展控股去年1月3日公佈委任毛俊杰為執行董事，任期為3年，獲月薪30萬元及年度酌情表現花紅。聯交所斥，企展控股並未對毛俊杰提供的資料進行盡職調查，其提名委員會及薪酬委員會亦未對她的委任及薪酬分別作出考量。

毛俊杰被指15年金融經驗 居國際金融機構高級職位

據企展控股委任公告，毛俊杰被指曾於多間知名企業及不同的國際金融機構居高級職位，「在金融管理、資訊系統管理、會計專案以及各方面的並購活動均擁有 15 年經驗」，曾參與及完成多項香港、加拿大及中國之首次公開發售專案。

此外，毛俊杰被指在股票債券分析、交易及投資組合建構、貨幣交易、不良資產投資、量化研究及衍生工具交易各方面均積累豐富經驗。但翻查公開資料，毛俊杰的職業為女演員，中央戲劇學院2002級表演系本科畢業，並在2007年起出演多齣電視劇。

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記者：李哲毅