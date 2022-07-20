【晶片法案】GlobalFoundries CEO: 若美國晶片法案不通過 於紐約建半導體工廠計劃會推遲

據《路透社》報道，美國晶片生產商格羅方德（GlobalFoundries）行政總裁考菲爾德（Tom Caulfield）於當地時間周二表示，若未來數周美國的晶片法案未能通過，其於紐約北部建立半導體工廠的計劃或會推遲。

美國參議院在1年多前通過了第一版法案，其於周二（19日）就美國晶片法案的精簡版進行立法投票，為半導體產業公司提供520億美元的補貼和稅收減免。

GlobalFoundries一直也有為美國軍方和其他客戶生產晶片。其表示將在位於紐約馬耳他的總部建立第二家工廠，然而它並沒有給予明確的時間表。行政總裁考菲爾德表示，若沒有得到晶片法案通過所獲得的補貼，該半導體工廠的建設計劃將需要更長的時間。

考菲爾德指，「要盡快做到這一點，我們需要政府與我們共同投資」，「 我們有很好的自由現金流，但我們必須建立資產負債表才能進行這些投資」。

在相較之下，意法半導體（STMicroelectronics）、格羅方德於7月11日宣布簽署備忘錄，在法國克羅勒的現有12吋晶圓廠附近建設一座價值 57 億美元新的12吋廠，而該工廠預計將於 2026 年全面投入運營。考菲爾德指，該工廠的談判在今年年初開始，​​並在大約6個月內完成，因為法國政府迅速採取了補貼措施。

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責任編輯：關海儀