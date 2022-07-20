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【香港書展】書商增售網絡藝人書籍　生意額料升2成

商業 12:00 2022/07/20

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今年繼續作為香港書展參展商之一的「點子出版」，其創辦人及總編輯余禮禧反映，今年增加了更多網絡及電視藝人的書籍。（資料圖片）

書展由今日（20日）起一連7日舉行，有參展商負責人表示，以往主要出版網絡小說，今年增加了更多網絡及電視藝人的書籍吸引讀者，預計書展的生意額可比上年增長約1至2成。

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今年繼續作為香港書展參展商之一的「點子出版」，其創辦人及總編輯余禮禧反映，該企以往主要出版網絡小說，雖然主要的銷售路線不變，今年亦增加了更多網絡及電視藝人的書籍，像是「Pomato小薯茄」的 《雪櫃冷笑話》、《強尼：從我遇見的人 - 拆解真實自己》，預計生意額可比上年增長約1至2成。

提到會否擔心今年書展的人流量，余坦言亦有少許憂慮，「疫情始終有一定影響，加上今年學生放暑假的時間與以往不同。」不過他亦指出，大會負責人表示，今年復辦的展覽均錄得頗高的人流量，故仍對生意額增長有信心。

另外，該企即將迎來成立十周年，亦藉此推出更多套裝書籍及優惠，並擴充了今年書展的作家簽書攤位面積，冀吸引更多讀者。

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記者：李智美

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