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【港元拆息】與樓按相關1個月HIBOR連升5日創兩年高　東亞：聯儲局下周加息後1個月拆息料升穿1厘

Hot Talk 11:52 2022/07/20

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【港元拆息】與樓按相關1個月HIBOR連升5日創兩年高　東亞：聯儲局下周加息後1個月拆息料升穿1厘

港元拆息普遍向上，與樓按相關的一個月HIBOR連升5日，再升6.02點子至0.92125厘，創2020年6月以來新高。自上周一起，1個月期港美拆息息差持續在1.2厘水平，為2019年初以來最闊。

套息交易維持活躍　金管局料續接錢

東亞銀行 （00023） 首席經濟師蔡永雄表示，港美息差逾1厘多，而且市場料本月底美國加息75基點，套息交易有利可圖並維持活躍，相信在本月底議息前，金管局仍會持續「接錢」。

信銀國際：香港銀行最優惠利率料9月上調機會較大【下一頁】

蔡永雄認為，當本港銀行體系結餘回落至1000億元左右，1個月HIBOR上調壓力便會較高。隨聯儲局下周料再加息0.75厘，1個月HIBOR將升穿1厘，甚至是1.5厘，當1個月HIBOR持續在1.5厘之上，最優惠利率（P）便有機會上調。

短息普遍上揚

短息方面，隔夜HIBOR升0.16點子至0.12441厘；1星期HIBOR跌0.14點子至0.27274厘；2星期HIBOR升2.23點子至0.55607厘。

中長息方面，3個月期HIBOR升7.48點子至1.87851厘；6個月期HIBOR升12.99點子至2.59548厘；12個月期HIBOR升3.78點子至3.40821厘。

相關文章：【香港加息】大摩料年底銀行加P至6厘或以上　供樓利息從2.2厘升至逾3.5厘、香港樓價明年跌幅加快

相關文章：【香港經濟】東亞：不排除年內加P 1.25厘　失業率年底料降至4.5%以下

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責任編輯：陳韻妍

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