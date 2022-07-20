聯合國警告極端熱浪成夏季常態 最少持續至2060年

英國及歐洲受罕見熱浪侵襲，多地錄得破紀錄高溫及火災，造成數以千計人死亡。聯合國世界氣象組織（WMO） 秘書長塔拉斯表示，種種跡象表明，熱浪將成為夏季常態，日後將頻繁出現極端熱浪天氣。

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塔拉斯（Petteri Taalas） 周二（19日）在瑞士日內瓦舉行的簡報會指，由於氣候變化，席捲歐洲的熱浪將成為夏季常態，這種極端氣候趨勢最少持續至2060年。

塔拉斯把現時極端天氣原因歸咎已排放的溫室氣體，雖然各國減緩氣候變化有取得成功，但全球溫室氣體排放量仍然增長。

塔拉斯希望極端熱浪成為敲響領導人及選民的「警鐘」，在氣候變化問題上採取更多行動。

他呼籲全球、特別是人均排放量最多的亞洲國家，盡快減少溫室氣體排放，否則2060年難以實現碳中和。

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聯合國官員認為，政策應鼓勵減緩氣候變化、協助民眾適應高溫，減少使用化石燃料及少進食肉。聯合國指熱浪影響糧食生產、造成農作物損失及醫療緊急情況，加大各國衛生系統負擔。

世衛亦警告長者、小孩及孕婦在熱浪下中暑或猝死風險最高。

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責任編輯：郭麗明