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【UX分析】設計迎合消費者需求　53%產品製造商：用戶體驗分析比以往更重要

科技 11:45 2022/07/20

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57%製造商則表示，進行「嵌入式分析」後，可為增加收入帶來直接影響。（法新社）

用戶體驗（User Experience, UX）是根據使用者的習慣，安排整個網站或程式界面的內容規劃，以確保使用產品的每個步驟，用戶都能獲得最優質體驗。產品導向聯盟（Product-Led Alliances, PLA）與雲端分析公司ThoughtSpot報告指出，多達53%產品製造商認為，UX分析的重要性比以往任何時候都要高。

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該報告顯示，55%製造商為提高客戶滿意度和使用率，增加投資回報率（ROI），都會在設計產品時進行「嵌入式分析」（embedded analytics），所謂「嵌入式分析」，是一種整合報告、儀表板、將數據圖像化的商業智能（BI）功能。而有57%製造商則表示，進行了「嵌入式分析」後，可為增加收入帶來直接影響。

「嵌入式分析」過程需時   或拖慢產品上市時間

儘管「嵌入式分析」有其價值，但由於成本高昂且過程需時，47%製造商認為預算限制是阻礙企業建立「嵌入式分析」解決方案的最大挑戰之一，而39%製造商則擔心進行這過程會拖慢產品上市的時間。

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數據還顯示，53%製造商知道分析用戶體驗比以前更重要，同時也知道它們需要為創新作出改變。近80%製造商表示需要更好的定制方案，以滿足特定的業務需求，而超過一半的製造商則表示，需要用戶直觀地表達自己的需求。

此外，用戶體驗不能停留在應用程式或產品中。66%製造商指出，需要將應用程式中的洞察力連接到其他工作流程中，例如細分受眾並將其推送到其他營銷應用程式中，以實現無縫操作。

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責任編輯：陳卓賢

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