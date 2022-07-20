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【百度9888】百度舉行虛擬數字人直播帶貨　30萬人幣出租元宇宙地皮、3秒售罄

股市 11:42 2022/07/20

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【百度9888】百度舉行虛擬數字人直播帶貨　30萬人幣出租元宇宙地皮、3秒售罄

百度 （09888） 旗下數字人度曉曉與龔俊周二（19日）舉行棟篤笑式直播帶貨「歪脖山AI開放賣」，包括售賣百度虛擬空間希壤一年租賃服務，百度無人挖掘機、以及百度Apollo自動駕駛巴士、小巴和智慧車站等一系列百度AI相關產品。

據介紹，度曉曉聯合百度旗下電商品牌度小店，用棟篤笑帶貨，而且售賣硬派科技產品，當中標價20萬元人民幣的無人挖掘機系統，剛一上架就「秒空」；30萬元人民幣租金一年的元宇宙虛擬地皮，3秒就售罄。

數字人可以作為品牌先行試水元宇宙的切入口

百度指數字人帶貨、元宇宙帶貨或將成為常態。同真人主播相比，數字人可實現24小時全程直播，且可控性強、形象穩定，能有效避免人設崩壞，可以作為品牌先行試水元宇宙的切入口。

百度透露，周四（21日）的百度世界2022大會上，百度智能雲將推出數字人直播平台，可以超寫實數字人24小時純AI直播，支持隨意切換妝發、服裝、場景。相比真人主播，數字人直播可降低人、時間、空間的限制，無需真人主播、中控人員、複雜硬件的支持，為商家降低30%以上的直播成本。

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記者：李哲毅

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