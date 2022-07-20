【行業點睇】進口煤難增量助景氣持續 煤炭業確定性強

山西證券表示，上半年煤炭業績高增長，在保供政策力度持續加碼下，國內煤炭產量按年有所提高，年初以來的煤炭供需緊張有所緩解。同時，由於俄烏地緣政治危機爆發，國際能源價格頻創歷史新高，煤炭進口價格與國產煤價格大幅倒掛，煤炭進口量減少，對中國煤炭價格形成了支撐。國內煤炭價格沿發改委限價上限運行，煤炭企業經營繼續大幅好轉。

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另一方面，隨着疫情的緩解，復工及穩增長政策發力，煤炭需求有望復甦。由於5月份產量增速回落，預示短期內煤炭產能釋放的速度將減緩，後半年國內煤炭產量難以大幅增加。同時，俄烏矛盾加劇背景下，預計歐洲煤炭缺口擴大，國際煤炭價格難以實質性回落，國內進口煤難以增量，煤炭行業高景氣度有望延續。

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該行又指，中央經濟工作會議明確提出要立足以煤為主的基本國情，抓好煤炭清潔高效利用，做好傳統能源與新能源的優化組合。雙碳目標下煤炭價格預計上有頂下有底。高景氣周期為煤炭企業轉型發展打下了良好基礎，企業可根據產業布局，開展轉型業務的布局和發展。報告看好，短、中期看存量煤炭資產的價值重估，未來在煤炭供給緊張的情況下，煤炭價格預計保持高位運行，煤炭股的業績將表現為盈利高位且穩定，如中國神華（01088）、中煤能源（01898）。

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撰文：林衛