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【行業點睇】國內發布多個儲能項目招標公告 把握風光儲電投資機會

股樓投資 11:55 2022/07/20

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光大證券發表報告指，國內7月儲能需求大幅增加，多個項目發布招標公告。從招標內容來看，華潤、華能、華電、國家能源集團、國家電投、南方電網等央企均有參與。雖項目地點、技術種類和應用各有不同，但可以看到，央企已經成為儲能招標的主要參與者，成為推動儲能發展的先鋒。

【同場加映】青姐話：唔殘唔彈 似有期盼

其中，華朔新能源發布了400MW/800MWh獨立儲能項目EPC招標，這是近期招標中規模最大的儲能項目，是山西已披露的第7個400MW/800MWh 儲能項目。項目投資主體朔州市華朔新能源技術有限公司背靠朔州國資委，實力強大。從前幾個大規模儲能項目開標情況來看，中國能建、中國電建下屬幾個單位包攬了這些項目，中標均價約每Wh3.21元人民幣。

【延伸閱讀】下半年部署：中金預測7股上半年績勝預期 另看好3大板塊延續盈利增長，請按【見下頁

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該行指，從儲能的建設模式來看，風電儲能、光伏儲能較多，共享儲能佔據一定份額。華電、國家電投招標的項目較為特殊，新疆已經開啟了用長時儲能反配新能源的新方法，一方面通過獎勵新能源開發指標的形式促進儲能的投資，另一方面能夠加大對長時儲能的支持和發展，以解決大規模新能源所帶來的調峰消納等問題。

【同場加映】溫股知新：恒指處於關鍵位 七小福再同你睇

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撰文：林衛

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