【券商點睇】原料價格回落或帶來曙光 藍月亮有望復甦

藍月亮（06993）發出上半年業績預告，公司實現收入28.8億元，按年增22%，但虧損1.33億元，較上年同期虧損有所擴大，主要因美元貶值，公司持有以離岸人民幣計的銀行存款產生滙兌損益影響。信達證券指，在國內疫情反覆下，公司收入仍獲得較高增長，主要得益於公司積極調整綫下渠道；積極布局抖音、快手等新渠道，積極搶佔份額。

【同場加映】青姐話：唔殘唔彈 似有期盼

然而，受原材料漲價等因素毛利率有所承壓，滙兌損益拖累盈利。期內，預計毛利率為53.1%，按年下降0.6個百分點，較去年下半年則減少7.5個百分點，主要受上游棕櫚油、包材等原材料漲價成本有所增長，綫下分銷渠道收益增加帶動毛利同比降幅有限。同時，持有以離岸人民幣銀行存款產生的滙兌虧損為1.42億元。

【延伸閱讀】下半年部署：滙豐維持恒指目標25410點 建議關注4大主題6隻港股，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

該行認為，原材料價格高位回落、積極價格策略等因素有望帶動下半年業績復甦，包括6月棕櫚油價格顯著回落，預計毛利率將有所改善；下半年公司將對暢銷老產品進行提價，控制折扣力度改善毛利率。考慮到，公司原材料成本壓力將改善、渠道調整及產品推新推動平穩增長，該行仍維持「買入」評級。

【同場加映】溫股知新：恒指處於關鍵位 七小福再同你睇

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：林衛