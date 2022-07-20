▲ 【大灣區】調查：40%受訪者冀通關後一年內到內地工作、升學或退休 63%願意經常往返中港上班

滙豐及奧緯諮詢進行調查顯示，香港居民有意探索粵港澳大灣區的生活方式，約40%受訪者期望於通關後12個月內，到大灣區內地城市工作、升學或退休，若將時間延至一年或以上，數字將上升至72%。

調查指，接近一半受訪者表示，有興趣於大灣區內地城市尋求多項機遇，例如讀書，然後尋找就業機會，或先到內地城市工作，然後在當地過退休生活。隨大灣區的交通配套不斷完善，63%受訪者表示願意以經常往返香港和內地的形式上班，而非定居內地；最普遍約43%傾向每月一至兩次往返內地，意味他們需要在香港和內地同時設置居所。

深圳是香港居民到內地發展的首選

滙豐粵港澳大灣區辦公室總經理陳慶耀表示，近年大灣區已興建多項國際級跨境交通網絡，讓灣區發展成1小時生活圈，區內居民對工作、投資、生活、創業或營商的選擇已逐漸跨越城市邊界，在更為廣闊的區域尋求發展，而9個大灣區內地城市當中，深圳是香港居民到內地發展的首選，受訪者認為當地的生活環境、行業前景及經濟發展相對理想。

720名受訪有意大灣區發展大學生 逾半想到深圳工作【下一頁】

調查顯示，有興趣把握大灣區內地城市機遇的受訪者當中，超過80%正考慮在內地置業，更有超過85%表示有興趣購買跨境醫療保險計劃，另有70%已經在內地銀行開立賬戶，反映大灣區居民流動性增加將為金融服務業帶來更多新機遇。

未開立內地銀行賬戶的受訪者當中，53%表示沒有急切需要，因未需要進行跨境活動，但亦有超過20%認為，目前開立銀行賬戶的程序相對繁複或不大清晰。同時，受訪者的金融服務需求相對複雜，六成受訪者計劃在香港和內地都持有金融資產。

至於暫時沒有興趣到大灣區內地城市發展的受訪者，他們最關注內地的生活環境、社會保障服務及醫療服務質素。

調查於今年初訪問了3,000名年齡介乎18至44歲的香港永久居民，並訪問多名商界領袖、企業家、青年領袖及學者，探討香港居民對於在大灣區內地城市工作、創業或營商、升學或退休的看法。

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責任編輯：陳韻妍