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【澳門疫情】澳門再發現18宗新冠感染　大和料濠賭牌主上季齊虧損、哪間最傷？

股市 11:30 2022/07/20

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【澳門疫情】澳門再發現18宗新冠感染　大和料濠賭牌主上季齊虧損、哪間最傷？

澳門疫情於6月中升溫，但從3月起內地多地出現疫情已大幅影響澳門旅遊和博彩業人流，澳門博彩股從本周起陸續公布第二季業績，大和資本最新報告指出，第二季澳門賭收只有850億澳門元，日均收入只有2019年同期的12%，即使以EBITDA（除息稅折舊及攤銷前溢利）計算，預計無一間澳門賭牌牌主能避開虧損，當中以金沙中國 （01928） 、澳博 （00880） 虧損情況最差，而新濠博亞（美：MLCO）、銀娛 （00027） 就分別受惠於海外和建築業務，相對影響較小。

金沙中國 （01928） 將於香港時間周四（21日）清晨公布季績，為濠賭股次季業績公布打頭彈。

大和料濠賭業全季虧損近37億港元　成本控制最關鍵

以EBITDA標準計，大和資本預計，全行業上季虧損達到4.71億美元，折合36.7億港元。當中，金沙中國上季虧損約1.59億美元（約12.4億港元），從去年同期賺1.34億美元轉虧，而澳博上季虧損7.26億港元，並且是唯一在去年同期、前一季度都錄得虧損的牌主。

相對而言，大和料銀娛上季虧損4.97億港元，新濠虧損3000萬美元（約2.34億港元）。

大和資本續指，以目前澳門疫情和博彩經營市況，各營運商虧損、市佔率對短線股價影響和啟示作用有限，市場將更關注管理層對前景、成本和流動性控制以及賭牌續期的陳述。

大和表示，對濠賭業長遠前景依然正面，並續視銀娛為行業長期首選。

澳門再發現18宗感染　啟動第12輪全民檢測

另外，澳門政府公布周二（19日）發現18宗新冠病毒陽性個案，當中13宗在紅碼區和醫學觀察酒店發現，其餘5宗屬社區中發現個案，自6月18日起，澳門累計有1783例新冠病毒感染個案。澳門最新公布，今日早上8時將啟動第12輪全民核酸檢測。

澳門自7月11日起停市，僅保留必須經營活動，賭場目前暫訂停業至7月23日凌晨。

【石Sir一周前瞻及異動】金風科技、兗礦能源及兗煤澳大利亞

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【大行報告】金沙中國獲母企10億美元貸款

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