  • 31°C
香港時間 : 2022720日 (三) 12:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行看法】晨星：中國股票市場仍被低估　看好內需主導板塊　電動車板塊估值仍吸引

股市 12:41 2022/07/20

分享：

分享：

晨星：中國股票市場仍被低估　看好內需主導板塊　電動車板塊估值仍吸引

晨星亞洲股票研究總監陳麗子表示，中國股票市場的估值仍然遭低估，就晨星所覆蓋的研究範圍而言，股票市場現時的價值，仍較其估算的公允價值低19%，當中醫療保健、周期性消費以及科技板塊的回調幅度最大。

晨星認為，未來在周期性消費以及科技板塊，會有更好的投資機會，建議關注相關板塊中，以內需為核心的公司，如中芯國際 （00981） 、騰訊 （00700） 、百勝中國 （09987） 等均是很好的機會。

陳麗子預計，去年及前年受新冠疫情影響，製造業普遍面臨供應鏈瓶頸，隨著世界重新開放，預計供應鏈緊張的問題將在今年下半年逐漸緩解，不會較去年及前年嚴重。

料「蔚小理」分別在未來2至3年轉盈 小鵬2025年市佔率達10%

另外，新能源汽車成為中國穩經濟發展的焦點之一，股票分析員孫飛表示，隨著新能源汽車行業進入順風時期，預計有關企業的銷售及收入都將錄得增長，而單位生產成本亦隨著規模經濟效應而下降，預計中國三大電動車企業「蔚小理」將在未來兩至三年實現盈利。當中，晨星預計理想汽車 （02015） 將在2024年實現盈利，蔚來 （09866） 和小鵬汽車 （09868） 將在2025年實現盈利。

三家電動車企各有優勢，晨星認為，小鵬將會在汽車自動駕駛科技佔領導地位，並預計在2025年銷量達78萬輛，在中國純電動車市場的市佔率達10%；蔚來將會在高端電動車市場主導地位，預計2025年銷量將達41萬輛，市佔率約5%；理想汽車則在混動汽車中將佔優勢，料2025年銷量將達54萬輛，市佔率達7%。

孫飛表示，目前電動車企業的估值仍然吸引，因其對比歷史數據仍然有不少幅度的折扣，但電動車市場需求在未來一段時間仍然強勁。此外，他認為芯片供應短缺的最壞時刻已經過去，因此今年下半年電動車的銷售將會進一步走強。

相關文章：【大行看法】瑞士百達資管：股票估值未見底　維持減持看法

【大行看法】長勝將軍劉國傑：內房泡沫威脅有限、反是最佳投資時機　旗下中國持倉倍增

記者：梁安琪

港股 理想汽車—W（02015） 百勝中國－S（09987） 騰訊控股（00700） 中國市場 可持續發展 蔚來－SW（09866） 小鵬汽車－W（09868） 電動車 疫情

上一篇文章

【港股市況】恒生指數半日升359點　商湯回購股價反彈近14%　阿里巴巴、藥明生物升4%（不斷更新）

下一篇文章

【石Sir午市閒談】今日推介平保、京東物流　並講解受壓股理想汽車
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期升255點　ADR全綫揚（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期升255點　ADR全綫揚（不斷更新）
【私募基金】安投Altive成摩根士丹利全新環球Pre-IPO基金底層投資經理　李澤楷及阿里巴巴有份參與
【私募基金】安投Altive成摩根士丹利全新環球Pre-IPO基金底層投資經理　李澤楷及阿里巴巴有份參與
【美股期貨】道指期貨升167點　納指期貨升0.6%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升167點　納指期貨升0.6%（不斷更新）
【中美貿易戰】美國財政部長耶倫：冀終結對中國稀土、太陽能電池板等依賴
【中美貿易戰】美國財政部長耶倫：冀終結對中國稀土、太陽能電池板等依賴
【TSLA】馬斯克透露已將大腦上傳雲端　市場料或指Neuralink神經科技業務
【TSLA】馬斯克透露已將大腦上傳雲端　市場料或指Neuralink神經科技業務
【港元滙價】金管局今晨接86億港元沽盤　銀行體系總結餘將跌至1764億（不斷更新）
【港元滙價】金管局今晨接86億港元沽盤　銀行體系總結餘將跌至1764億（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款