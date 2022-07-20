【大行看法】晨星：中國股票市場仍被低估　看好內需主導板塊　電動車板塊估值仍吸引

▲ 晨星：中國股票市場仍被低估 看好內需主導板塊 電動車板塊估值仍吸引

晨星亞洲股票研究總監陳麗子表示，中國股票市場的估值仍然遭低估，就晨星所覆蓋的研究範圍而言，股票市場現時的價值，仍較其估算的公允價值低19%，當中醫療保健、周期性消費以及科技板塊的回調幅度最大。

晨星認為，未來在周期性消費以及科技板塊，會有更好的投資機會，建議關注相關板塊中，以內需為核心的公司，如中芯國際 （00981） 、騰訊 （00700） 、百勝中國 （09987） 等均是很好的機會。

陳麗子預計，去年及前年受新冠疫情影響，製造業普遍面臨供應鏈瓶頸，隨著世界重新開放，預計供應鏈緊張的問題將在今年下半年逐漸緩解，不會較去年及前年嚴重。

料「蔚小理」分別在未來2至3年轉盈 小鵬2025年市佔率達10%

另外，新能源汽車成為中國穩經濟發展的焦點之一，股票分析員孫飛表示，隨著新能源汽車行業進入順風時期，預計有關企業的銷售及收入都將錄得增長，而單位生產成本亦隨著規模經濟效應而下降，預計中國三大電動車企業「蔚小理」將在未來兩至三年實現盈利。當中，晨星預計理想汽車 （02015） 將在2024年實現盈利，蔚來 （09866） 和小鵬汽車 （09868） 將在2025年實現盈利。

三家電動車企各有優勢，晨星認為，小鵬將會在汽車自動駕駛科技佔領導地位，並預計在2025年銷量達78萬輛，在中國純電動車市場的市佔率達10%；蔚來將會在高端電動車市場主導地位，預計2025年銷量將達41萬輛，市佔率約5%；理想汽車則在混動汽車中將佔優勢，料2025年銷量將達54萬輛，市佔率達7%。

孫飛表示，目前電動車企業的估值仍然吸引，因其對比歷史數據仍然有不少幅度的折扣，但電動車市場需求在未來一段時間仍然強勁。此外，他認為芯片供應短缺的最壞時刻已經過去，因此今年下半年電動車的銷售將會進一步走強。

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記者：梁安琪