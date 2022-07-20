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美國1億人收高溫警告 熱浪料襲逾20州

環球社會熱點 11:19 2022/07/20

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氣候變化導致近年極端天氣頻生，繼歐洲出現熱浪後，美國亦面臨類似威脅。美國高溫警告已於逾20個州份生效，當局指高溫情況正影響逾1億人。德州等美國南部州份或創下歷史氣溫新高，當中俄克拉何馬州周二（19日）已錄得華氏103度（攝氏約39.4度）高溫。

點解英國歐洲會咁熱？ 罕見熱浪或陸續有嚟 【下一頁】

美國逾20個州份周二有發出高溫警告，當局預料氣溫將繼續上升。美國天氣預報中心（Weather Prediction Center）表示，本周高溫將繼續影響美國大部分地區， 目前有逾1億人，即三分之一美國人接獲高溫警告或避暑建議。逾8成美國人亦將在1周內，面對華氏90度（約攝氏32.2度）的高溫天氣。

美國預料，南部平原等地區氣溫將逾華氏100度（約攝氏37.7度）。德州、俄克拉何馬州（Oklahoma）及新墨西哥州（New Mexico）將在當地時間周二或周三（20日）創下氣溫新高。其中俄克拉何馬州立大學（Oklahoma State University）及俄克拉何馬大學（University of Oklahoma）聯合天氣更新系統Oklahoma Mesonet顯示，當地周二整體氣溫已達華氏103度，創90年代有記錄而來首次。

歐洲多國氣溫破40度 主要國家熱浪情況及傷亡  【下一頁】

美國有線新聞網絡（CNN）引述氣象學家Mike Saenz報道，德州阿比林（Abilene）及俄克拉何馬城（Oklahoma City）皆打破1936年創下高溫記錄，氣溫均達華氏110度（約攝氏43.3度）。他亦指，德州聖安吉洛（San Angelo）及威奇托福爾斯（Wichita Falls）等亦打破2018年創下記錄。

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責任編輯：李俊儀

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