  • 31°C
香港時間 : 2022720日 (三) 11:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電力改革】瑞銀廖啟華：未來市場電佔比將升至80%　市場電交易可提升電企回報

股市 11:09 2022/07/20

分享：

分享：

【電力改革】瑞銀廖啟華：未來市場電佔比將升至80%　市場電交易可提升電企回報

內地正進行電力改革，瑞銀內地及香港公用事業及新能源首席分析師廖啟華表示，目前有39%中國的電量按照傳統的目錄電價來執行，目錄電價是由中央及地方政府設定，所以定價權是在政府而非電企手上，所以電價沒有彈性。

不過，隨以市場電為主導的電力改革推行，目前約61%電量以市場電來主導，長遠來說，有關比例會漲到80%，這80%主要包括工商業的用戶，居民和一些公用服務，包括學校、醫院等，很大機會維持目錄電價，故長遠來說市場電佔比約80%。

市場交易中心將發電側及用戶直連接

廖啟華稱，市場交易中心建立後，將發電側及用戶直接連起來，讓兩者可以自由協商電價，意味發電公司的話語權提升，變相提高了發電公司的回報率，所以電改其中一個重點是發電公司透過市場電交易，在煤電、風電及光伏三類的發電回報率均可上揚。

光大證券料恒指上試25000點　看好石油、新能源、基建等板塊【下一頁】

現在目前電價已經允許比標杆的電價漲20%，若下半年經濟慢慢恢復，有更多刺激經濟政策出台，加上電企定價權增加及供需偏緊，電價往上漲的動力可能更大，估計電價可保持高位，對火電公司有利。

廖啟華認為，整個電力改革受益的行業來說，最喜歡電力互聯網軟體公司的平台，也喜歡風電光伏的運營商，煤電公司也可以慢慢減虧，把回報率做到正常的水平。

【石Sir一周前瞻及異動】金風科技、兗礦能源及兗煤澳大利亞

相關文章：【大行報告】大摩：外資長倉基金及私銀6月中以來頻頻增持中資科網股　惟退休基金及對沖基金看法審慎

相關文章：【大行看法】長勝將軍劉國傑：內房泡沫威脅有限、反是最佳投資時機　旗下中國持倉倍增

#玩遊戲贏獎金，總值港幣3萬元！立即參加「全民股獎」#

港股 經濟 瑞銀 電力 新能源 市場交易

上一篇文章

【港股市況】恒生指數升逾300點21000爭持　商湯回購股價反彈逾一成　造車新勢力逆市跌、理想汽車挫6%（不斷更新）

下一篇文章

【恒大汽車】恒馳總裁劉永灼：恒馳5大賣已成定局　「7.20恒馳節」將公布更多訂單數據
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期升255點　ADR全綫揚（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期升255點　ADR全綫揚（不斷更新）
【中美貿易戰】美國財政部長耶倫：冀終結對中國稀土、太陽能電池板等依賴
【中美貿易戰】美國財政部長耶倫：冀終結對中國稀土、太陽能電池板等依賴
【TSLA】馬斯克透露已將大腦上傳雲端　市場料或指Neuralink神經科技業務
【TSLA】馬斯克透露已將大腦上傳雲端　市場料或指Neuralink神經科技業務
【私募基金】安投Altive成摩根士丹利全新環球Pre-IPO基金底層投資經理　李澤楷及阿里巴巴有份參與
【私募基金】安投Altive成摩根士丹利全新環球Pre-IPO基金底層投資經理　李澤楷及阿里巴巴有份參與
【美股收市】憧憬季績俏 道指飆754點 納指勁彈3%
【美股收市】憧憬季績俏 道指飆754點 納指勁彈3%
【港元滙價】金管局今晨接86億港元沽盤　銀行體系總結餘將跌至1764億（不斷更新）
【港元滙價】金管局今晨接86億港元沽盤　銀行體系總結餘將跌至1764億（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款