▲ 【電力改革】瑞銀廖啟華：未來市場電佔比將升至80% 市場電交易可提升電企回報

內地正進行電力改革，瑞銀內地及香港公用事業及新能源首席分析師廖啟華表示，目前有39%中國的電量按照傳統的目錄電價來執行，目錄電價是由中央及地方政府設定，所以定價權是在政府而非電企手上，所以電價沒有彈性。

不過，隨以市場電為主導的電力改革推行，目前約61%電量以市場電來主導，長遠來說，有關比例會漲到80%，這80%主要包括工商業的用戶，居民和一些公用服務，包括學校、醫院等，很大機會維持目錄電價，故長遠來說市場電佔比約80%。

市場交易中心將發電側及用戶直連接

廖啟華稱，市場交易中心建立後，將發電側及用戶直接連起來，讓兩者可以自由協商電價，意味發電公司的話語權提升，變相提高了發電公司的回報率，所以電改其中一個重點是發電公司透過市場電交易，在煤電、風電及光伏三類的發電回報率均可上揚。

現在目前電價已經允許比標杆的電價漲20%，若下半年經濟慢慢恢復，有更多刺激經濟政策出台，加上電企定價權增加及供需偏緊，電價往上漲的動力可能更大，估計電價可保持高位，對火電公司有利。

廖啟華認為，整個電力改革受益的行業來說，最喜歡電力互聯網軟體公司的平台，也喜歡風電光伏的運營商，煤電公司也可以慢慢減虧，把回報率做到正常的水平。

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