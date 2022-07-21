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【恒大汽車】恒馳總裁劉永灼：恒馳5大賣已成定局　「7.20恒馳節」公布預售訂單數達3.7萬輛

股市 08:51 2022/07/21

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【恒大汽車】恒馳總裁劉永灼：恒馳5大賣已成定局　「7.20恒馳節」將公布更多訂單數據

中國恒大 （03333） 陷入財困後，掌門人許家印稱要將恒大轉型，未來重心由房地產轉戰新能源汽車產業，而恒馳新能源汽車 （00708） 首款車型「恒馳5」今月初終於啟動預售。恒馳新能源汽車集團總裁劉永灼最新接受內地汽車媒體訪問時豪言：「恒馳5預售火爆，大賣已成定局。」恒馳汽車在其首屆720恒馳節活動上公布，截至昨日18：04分左右，恒馳5預售訂單數達3.7萬輛。

劉永灼指出，恒馳5的硬件規格很高，售價才賣17.9萬元人民幣，價格很有競爭力。劉永灼又指，7月6日「恒馳5」預售發布會之後，市場反應非常地好，比預期還要好，從目前來說，恒馳大賣已成定局。劉永灼多次重申，恒馳5是「30萬以內最好的一款純電SUV」。

恒馳汽車籌備時間超過3年。劉永灼指出，恒馳5的駕駛性能是賣點之一，公司對核心技術不斷投入及進行研發，恒馳5採用前麥弗遜獨立懸架，後五連桿半獨立懸架，並提供四種駕駛模式，能耗方面，續航能力為602公里，每500公里用電量最低13.8度電。

【石Sir一周前瞻及異動】金風科技、兗礦能源及兗煤澳大利亞

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【恒大汽車】恒大力攻汽車銷售　許家印鼓勵員工積極參與「恒馳5」銷售

【恒大汽車】「恒馳5」首一萬輛預售價17.9萬人幣　恒大內部承認「蝕著賣」（第二版）

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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記者：李哲毅

港股 恒大汽車（00708） 地產 恒大 許家印 新能源 中國恒大（03333）

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