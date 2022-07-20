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【新世界17】新世界據指正暗盤放售逾百億非核心物業　包括愉景新城、九龍貝爾酒店

股市 10:59 2022/07/20

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【新世界17】新世界據指正暗盤放售逾百億非核心物業　包括愉景新城、九龍貝爾酒店

據本地傳媒《星島日報》引述消息人士透露，新世界 （00017） 正暗盤放售旗下非核心物業，包括大型商場、酒店、商廈及工廈，涉資高達逾100億元，當中以荃灣D‧PARK愉景新城叫價高達60億元。

新世界現升0.4%，報26.5元。

報道指，新世界放售項目還包括新蒲崗六合街19號九龍貝爾特酒店，總樓面逾28.5萬平方呎，索價逾25億元，另有同區由工廈活化而成的ARTISAN HUB全幢，面積逾6.4萬平方呎，叫價逾8億元。同時，新世界已聘請外資測量師行及新世界內部銷售團隊，接觸潛在客戶。

新世界行政總裁兼執行副主席鄭志剛上周五收市後與投資者提出新指引，包括2023至24財年，中港賣樓目標分別170億人民幣及170億港元，以及剝離90億至100億港元的非核心資產，包括車位、蝕錢的酒店及非控股項目。

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港股 新世界發展（00017） 商場 新世界 鄭志剛 愉景新城 Discovery Park 愉景新城 星島日報 商廈 酒店

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