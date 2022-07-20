【新能源】Google、雪佛龍融資94億元　投資核聚變初創公司

▲ 核聚變的最大挑戰在於維持受控反應，TAE Technologies則是一間聚集在這方面技術的公司。（TAE Technologies）

核聚變被稱為「清潔能源的聖杯」，因為它能產生幾乎無限的零碳排放能源，而且不像核裂變般產生有害而持久的放射性廢物。Google和能源巨頭雪佛龍（Chevron）宣布，將融資12億美元（約94億港元），投資核聚變初創公司TAE Technologies。

【汽車產業】原材料短缺 日本車廠急尋出路

傳統核電站產生能量的過程是核裂變，原理是將一個較大的原子透過碰撞，分裂成兩個較小的原子，從而釋放出能量。而核聚變則顛覆這一過程，透過將兩個較大的原子進行碰撞，並在形成一個較大的原子時產生能量。

核聚變的最大挑戰在於維持受控反應，TAE Technologies則是一間聚集在這方面技術的公司，目前已研發出能承受攝氏7,500萬度高溫的核聚變反應堆儀器。

【電動車】解決充電車位不足 美國初創研發充電機械人（有片）

Google自2014年起，已與TAE Technologies進行技術合作，包括為該初創提供人工智能（AI）和電腦運算的輔助，而這次則是首次以現金形式進行投資。

雪佛龍則表示，TAE Technologies以及整個核聚變技術，很可能成為一種可擴展的無碳能源發電來源，並且隨著可再生能源在能源組合中的比重增加，該技術將成為電網穩定性的關鍵推動者。

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢